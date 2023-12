Los números de Barcelona no muestran un balance de mala temporada, pero la historia e importancia del club exige ir más allá de las estadísticas. El cuadro azulgrana cayó ante Antwerp (2-3) en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. Si bien es cierto, ya habían asegurado su pase a los octavos de final de la competencia, existe un centro de las críticas: Xavi Hernández. El DT ha hecho una autocrítica luego del partido, dejando claro que no están presentando su mejor rendimiento.

En las últimas semanas, Barcelona ha vivido situaciones de tensión debido a que no existe una claridad en el campo de juego. Tal desequilibrio se vio este miércoles cuando cayeron ante Antwerp. Con este resultado, Xavi sumó su sexta derrota en 14 partidos dirigidos por Champions League. De esta manera, se convierte en el español que más veces perdió en la competencia.

Xavi Hernández llegó a Barcelona en 2021, en reemplazo de Ronald Koeman. (Foto: Getty Images)

“El equipo no se está sintiendo cómodo, las sensaciones no son buenas. Está claro que tenemos que mejorar porque nos están generando mucho y nosotros no estamos siendo efectivos. Podríamos haber sacado algo más... No queda otra, hay que ser críticos. No estamos en una buena racha, pero esto sigue y ya pensamos en el partido del sábado contra el Valencia”, reconoció el técnico blaugrana en conferencia de prensa post partido.

Barcelona se ubicó en el primer lugar del Grupo H, superando a Porto, Shakthar y Porto. Sin embargo, solo quedaron en la cima por el resultado que lograron ante Porto (una victoria y otro empate), ya que tiene 12 puntos igual que los portugueses. Respecto a LaLiga, es uno de los problemas que cuestionan a Xavi porque están en el cuarto lugar, a 7 puntos del primer lugar que ocupa Girona.

“La Champions cuesta, le cuesta a todo el mundo. Venimos de unos años difíciles para el club, pero ahora estamos en octavos de final, que era uno de los objetivos que teníamos marcados al inicio de la temporada. El lunes estaremos en el sorteo y como primeros de grupo, por lo que hay que felicitar al equipo, que ha hecho los deberes. Ahora bien, necesitamos recuperar el buen fútbol”, justificó el entrenador.





Los partidos que se le vienen al Barcelona

Luego de jugar con el Antwerp, por la jornada final de fase de grupos de la Champions League, el cuadro azulgrana volverá a tener acción el próximo 16 de diciembre, cuando visite al Valencia, por la liga local. Días después, el 20, jugará ante Almería (20 de diciembre), siendo estos dos partidos con los que cierre el 2023.

En LaLiga, Barcelona ha tenido la oportunidad de disputar 16 partidos. Ha ganado en diez ocasiones, empató en cuatro de ellas (ante Mallorca, Granada, Getafe y Rayo Vallecano), mientras que perdió dos veces, ante el Real Madrid y Girona. Suma 30 goles y ha recibido 18. Se ubica en el cuarto puesto, con 34 unidades, superado por el Girona (41), Real Madrid (39), Atlético Madrid (34), este último con mejor diferencia de goles.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR