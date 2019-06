"We are the Champions": los festejos de Alisson luego de ganar la Champions League [VIDEO]

Emoción al límite. El arquero brasileño del Liverpool , Alisson Becker , continuó las celebraciones por la obtención del título de Champions League en el autobús del club inglés donde entonó un famoso tema de rock. Video es viral en YouTube.

Junto a la 'Orejona', el golero campeón se animó a cantar el famoso tema "We are the Champions" de la banda 'Queen', aunque lo hizo con demasiada energía, tanto, que los 'gallos' no tardaron en salir.

Pese a ello, nadie le roba la felicidad a Alisson Becker, señalado como uno de los mejores de la cancha en la victoria del Liverpool de 2-0 sobre Tottenham en la final de la Champions League.

Uno de los que más celebró este triunfo fue el arquero brasileño, quien logra el título más importante de su carrera en su primera temporada con los 'Reds'.

► El lamento del Tottenham: las reacciones tras perder la final de Champions League ante Liverpool [FOTOS]



► ¡Hubo 'Red'vancha! Liverpool venció 2-0 a Tottenham y se llevó la sexta Champions de su historia [VIDEO]



► El héroe que no tuvo el año pasado: la brutal doble ataja de Alisson en la Final de Champions League [VIDEO]



► Nunca falta un espontáneo: modelo de Vitaly Uncensored invadió final de la Champions League [FOTOS]