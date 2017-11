En YouTube hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Sin embargo, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es el video de la furiosa reacción de Lionel Messi en el último partido del Barcelona en la Champions League.



Tal como dejan ver las imágenes en YouTube, el crack argentino perdió la paciencia ante la rudeza de la que estaba siendo víctima por parte del español Botía del Olympiacos. La 'Pulga' hasta lo retó para irse a los vestuarios.

Pese a que el excentral del Barcelona se disculpó con Messi, este no entendió razones y le recriminó la rudeza en el juego. "No, ahora eso no vale. Antes la primera y ahora la segunda. Luego vienes al vestuario. Después me lo dices fuera", le dijo Leo.



El video, que va a camino a tener muchas vistas en YouTube, ha generado varias reproducciones y comentarios en la conocida plataforma. Algunos critican el comportamiento de Messi ante Botía, otros lo hacen con el defensor del Olympiacos.