¿Tanto calor, Ángel? La curiosa reacción de Di Maria tras recibir una botella de cerveza en Old Trafford [VIDEO]

Ángel Di Maria no es bien recibido en Old Trafford. El argentino es pieza clave en la victoria del PSG ante Manchester United y, por supuesto, los pitidos y objetos lanzados desde la tribuna no faltaron. Sin embargo, el jugador tuvo una curiosa acción con una botella de cerveza que ya es viral en YouTube.

Cuando el argentino estaba a punto de lanzar un tiro de esquina, el argentino observó la bebida en el césped, por lo que la recogió e hizo el gesto de tomarla. Las redes sociales explotaron con las imágenes.

En la conferencia previa, el crack sudamericano ha dicho que no guarda muy buenos recuerdos del Manchester United ya que no disfrutó de su fútbol en la única temporada que estuvo bajo las órdenes de Van Gaal.



"Solo estuve un año. No fue el mejor periodo de mi carrera o no me dejaron pasar mi mejor momento allí. Hubo problemas con el entrenador en ese momento pero, gracias a Dios, pude venir al PSG y volver a ser yo mismo", dijo el 'Fideo.