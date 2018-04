Ya es viral en YouTube. Real Madrid clasificó a las seminales de Champions League luego de vencer de manera polémica a Juventus luego que Lucas Vázquez caiga dentro del área de Buffon por un contacto con Benatia. Cristiano Ronaldo fue el encargado de definir de manera magistral y el mundo lo halaga. Martín Liberman no se queda atrás.

El periodista argentino dejó claro en todo momento que para él la jugada fue clara falta dentro del área y un penal bien cobrado, a pesar de los constantes insultos que recibió en las redes sociales tras comentar el encuentro.

" Cristiano fue el mejor del Real Madrid , un equipo que jugó mal, que fue tímido y chato (...) era Cristiano y poco más para aguantar el sueño. Con su coraje fue a buscar e intentó. En el segundo tiempo no tan bien como el primero pero baja una pelota notable a Lucas Vásquez", explicó en el video que ya es viral en YouTube.

"Apareció. El equipo lo necesitó. Había que meter la pelota ahí en el minuto 50 del segundo tiempo. Miren que por más que sea Cristiano Ronaldo o Messi también le tiemblan las piernas ante semejante responsabilidad. Era una responsabilidad mayúscula y él la resolvió con categoría", agregó.

Sobre los insultos en redes sociales, respondió:

"Muchos se rasgan las vestiduras, no sé, plantean cuestiones sexuales mías con él. Piensen lo que quieran. Soy muy feliz. Estoy alegre con mi vida. Tengo una familia hermosa, una profesión que me encanta. Me encantan las chicas. Si me gustaran los varones no habría ningún problema"

Ronaldo anotó el penal en los descuentos para prevenir que Juventus completase otra impensable remontada en los cuartos de final de la Champions League, y darle a su Real Madrid el pase a la siguiente ronda pese a perder 3-1 el miércoles.