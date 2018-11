Manchester United logró vencer por 1-0 a Young Boys en Old Trafford y clasificar a los octavos de final de Champions League. El partido se tornó complicado para los de José Mourinho hasta el minuto 90 donde Fellaini logró anotar el tanto de la victoria. La reacción de 'Mou' ya es viral en YouTube.

Luego del gol, Mourinho cogió las botellas de agua y las estrelló contra el suelo, desfogando toda la furia que llevaba tras el no poder anotar.

Con diez unidades, el conjunto de Old Trafford no puede ser alcanzado en ningún caso por el Valencia (5 puntos), que perdió en la cancha de la Juventus (1-0).



Ante el modesto conjunto helvético, con sólo un punto en su casillero, el United volvió a ofrecer una actuación decepcionante, pero al igual que ocurriese en Turín, un gol en el tiempo extra les dio los tres puntos.



Fellaini llevó el delirio a Old Trafford y al técnico portugués con un remate a la media vuelta desde el interior del área, aunque las imágenes de televisión evidenciaron un toque al balón con la mano en el control.