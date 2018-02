Lionel Messi , tras varios partidos ante Chelsea, por fin pudo marcarle al elenco inglés como se pudo ver en YouTube. El pasado martes el delantero argentino se midió con Barcelona ante los 'blues' por la ida de octavos de final de la Champions League y allí venció la portería del belga Thibaut Courtois (1-1 final).

En la previa del partido, Rio Ferdinand y Frank Lampard analizaron las virtudes de ambos equipos. El ex central del Manchester United no pensó que iba a ser viral por su reflexión sobre cómo parar a la 'Pulga'.

"He estado en un equipo que lo intentó dos veces y no fuimos capaces. Posiblemente haciéndole GHB (daño corporal grave). No sé. Es el mejor jugador de la historia. Siempre está en los debates sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Creo que no se le puede parar individualmente, es una cuestión más de equipo", dijo en imágenes compartidas en YouTube.

De otro lado, 'Leo' ya piensa en el próximo partido que tendrá con la camiseta azulgrana. Será este sábado en el Estadio Camp Nou ante Girona por la fecha 25 de la Liga Santander.