▷ VER AQUÍ Chile vs. Bolivia EN VIVO EN DIRECTO y GRATIS por el Sudamericano Sub 20 | Movistar Deportes

HOY, desde Rancagua, Chile vs. Bolivia debutan por el Grupo A del Sudamericano Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio El Teniente. Para ver fútbol online por celular y TV puedes hacerlo vía streaming, aplicaciones móviles, páginas por Internet y otras plataformas. El encuentro se juega este 17 de enero, desde las 5:30 pm. Depor seguirá todas las incidencias del partido, el minuto a minuto, jugadas polémicas, videos y más.

Chile debutará hoy ante Bolivia en el Grupo A de la 29ª edición del Sudamericano Sub 20 con la idea de justificar desde el comienzo su condición de anfitrión del torneo, para el que ha tenido una larga preparación.

La Selección Chilena tiene la responsabilidad de debutar con un triunfo, ya que una buena actuación es una obligación tras el paupérrimo cometido que mostró hace dos años en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador, en el que no sumó nada y regresó a casa como colista de su grupo.

Por otro lado, Bolivia se ha preparado en un campo de la misma Rancagua, Chile se ha entrenado en la vecina localidad de Requínoa, en el complejo deportivo del club O'Higgins, de la primera división chilena, donde el entrenador, Héctor Robles, ha pulido el funcionamiento de sus dirigidos.

Chile vs. Bolivia: alineaciones posibles

Chile : Luis Ureta; Nicolás Fernández, Lucas Alarcón, Nicolás Díaz, Alex Ibacache; Tomás Alarcón, Ariel Uribe, Marcelo Allende; Carlos Villanueva, Iván Moralez y David Salazar. Entrenador: Héctor Robles.





Bolivia : Bruno Rivas; Jairo Quinteros, Emerson Velásquez, Luis Demiquel, Alan Siles; Daniel Rojas, Franz Gonzales, Ramiro Vaca, Erick Cano; Misael Cuéllar y Sebastián Melgar. Entrenador: Sixto Vizuete.

¿A qué hora juegan Chile vs. Bolivia en vivo y en directo por el Sudamericano Sub 20?

Perú: 5:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

México: 4:30 pm.

España: 11:30 pm.

¿Cómo podrás ver Chile vs. Bolivia en vivo online por celular?

Existen diferentes formas para ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o televisión. Gracias a Internet, es posible acceder a diferentes plataformas y/o aplicaciones móviles para no perderte a detalle el Sudamericano Sub 20 como el Chile vs. Bolivia. Además, hay páginas web que pasarán el minuto a minuto como Depor.

Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres que están disponibles para iOS y Android.

¿Qué canales transmitirán el Chile vs. Bolivia en vivo y en directo?

El partido entre Chile vs. Bolivia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Tyc Sports en Argentina, Tigo Sports Bolivia y Canal 13 de Chile en sus respectivos países. Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.