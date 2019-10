Chile vs. Francia: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir en directo el partido por el Mundial Sub 17 Brasil 2019?

Este domingo 27 de octubre, el Estadio da Serrinha será escenario del duelo entre Chile y Francia por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Sub 17. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 15:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play. Si te encuentras en el país de ‘La Roja’ , ten en cuenta que el duelo arrancará a las 17:00 horas vía las mismas señales y en exclusiva a través de Chilevisión.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Chile vs. Francia por el Mundial Sub 17 Brasil 2019 , con los goles, jugadas polémicas, estadísticas de ambas selecciones, y más información para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

(Composición) Chile vs. Francia: ambas escuadras lucharán hasta el final para sumar de a tres en el debut. (Composición) Foto: composición

La escuadra dirigida por Cristián Leiva afrontará el encuentro con mucha ilusión, esperando conseguir un triunfo frente a un rival que, en un principio, se muestra como el más difícil dentro de la zona.

Precisamente, el defensa de Chile , Daniel González, quien fue una de las piezas claves en la clasificación, considera que la selección sureña llega bien al debut con Francia en el Mundial Sub 17.

“Veo un equipo fuerte y con una idea clara. Nosotros vamos a dar lo mejor, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que nos plantea el profe”, indicó el futbolista, según apunta la propia web oficial de la Federación de Fútbol de Chile.

El zaguero, además, recalcó el estilo de juego que la escuadra sudamericana tendrá en el certamen. “Lo que nos pide el técnico es ser un equipo intenso. Hemos estudiado y aplicado mucho lo que tenemos que trabajar. Mucho toque, posesión y ser directos en el juego”.

Francia , por otro lado, una de las selecciones favoritas a quedarse con el título del Mundial Sub 17 Brasil 2019 , también apuntará a iniciar con el pie derecho en el torneo, por lo que el encuentro con Chile promete ser intenso de principio a fin.



¿En qué estadio se disputará el partido entre Chile vs. Francia?

El partido entre Chile vs. Francia por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Sub 17 Brasil 2019 se jugará en el Estadio da Serrinha. Este escenario deportivo puede albergar 9,900 espectadores.

Chile vs. Francia: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

México: 15:00 horas vía TUDN y TUDN En Vivo

Estados Unidos: 16:00 horas en Washington D. C. vía Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, UNIVERSO, UNIVERSO NOW y FOX Sports 2

Argentina: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Colombia: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Chile: 17:00 horas en Santiago vía Chilevisión, DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador: 15:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela: 16:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Fixture de Chile en el Grupo C del Mundial Sub 17

27/10/19 | Francia vs. Chile | 15:00 horas

30/10/19 | Chile vs. Haití | 18:00 horas

02/11/19 | Chile vs. Corea del Sur | 15:00 horas



Fixture de Francia en el Grupo C del Mundial Sub 17

27/10/19 | Francia vs. Chile | 15:00 horas

30/10/19 | Corea del Sur vs. Francia | 15:00 horas

02/11/19 | Haití vs. Francia | 15:00 horas