Las selecciones de Perú y Chile protagonizarán una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ este viernes 21 de junio, cuando se enfrenten en el AT&T Stadium de Arlington por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Los equipos dirigidos por Jorge Fossati y Ricardo Gareca buscarán iniciar el certamen continental con el pie derecho y pondrán lo mejor que tienen para lograrlo. A pocos días del partido, en Depor mostraremos cómo fue la última vez que chocaron y qué cambios existen en las alineaciones de ese entonces y las de ahora. Al menos cinco o seis jugadores nacionales, que iniciaron acciones en el Estadio Monumental David Arellano, no arrancarían en Texas.

¿Cuándo y cómo quedó el último Perú vs. Chile?

La última vez que la bicolor enfrentó a la ‘Roja’ fue el 12 de octubre de 2023, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026. En aquella oportunidad, Perú, que era dirigido por Juan Reynoso, perdió por 2-0 -tras los goles de Diego Valdés y Marcelino Núñez en el segundo tiempo- y registró su segunda caída en el proceso clasificatorio. Después llegaron las derrotas ante Argentina y Bolivia, y el empate con Venezuela.

Ese día, el combinado patrio mostró una de sus peores versiones. Tuvo falencias defensivas y en ningún momento mostró claridad en el ataque. La propuesta del técnico peruano comenzaba a ser criticada por la prensa y la afición. Al finalizar el año, el ‘Cabezón’ fue despedido -dejando a Perú en la última casilla de la tabla de posiciones y con apenas dos puntos- y su reemplazante fue Jorge Fossati, quien ahora prepara un nuevo equipo para conseguir los tres puntos ante Chile.

Jorge Fossati renueva el mediocampo de Perú

En esa caída en la ciudad de Santiago, la ‘Blanquirroja’ salió al terreno de juego con una formación 4-2-3-1. Los elegidos fueron: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Luis Advíncula, Christofer Gonzáles, Andy Polo; Paolo Guerrero. En el segundo tiempo, ingresaron Marcos López, Wilder Cartagena, André Carrillo, Anderson Santamaría y Bryan Reyna. Ahora, varios jugadores que iniciaron acciones en esa derrota no arrancarán en el debut en la Copa América por un bajón en el rendimiento o por lesión.

Por ejemplo, Yotún y Aquino sufrieron lesiones y no se lograron recuperar a tiempo, por lo que el técnico ‘charrúa’ no los incluyó en la lista de convocados. Otros jugadores que no fueron llamados son Trauco y Gonzáles. En el caso de ambos, bajaron su rendimiento de forma considerable y hoy no tienen el nivel para jugar en la Selección Peruana. Algo similar sucede con Guerrero, quien sufrió una lesión con la Universidad César Vallejo: se recuperó y logró ser convocado. Eso sí, llega a la Copa América con poca actividad -apenas tuvo minutos en los últimos dos amistosos de Perú-.

Ahora, Fossati está jugando con una formación 3-5-2. Al revisar los últimos amistosos del equipo patrio, el probable once que jugaría contra Chile sería con Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo (o Luis Advíncula), Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe (o Joao Grimaldo), Marcos López; Gianluca Lapadula, Bryan Reyna (o Edison Flores). Hay cambios significativos en todos los sectores, especialmente en el mediocampo.

La posible alineación de Perú para enfrentar a Chile en la Copa América. (Foto: buildlineup)

Ricardo Gareca combina la experiencia y juventud

En el triunfo por las Eliminatorias, Chile, que era dirigido por Eduardo Berizzo, salió al campo de juego con una formación 4-2-3-1. Los jugadores fueron los siguientes: Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Víctor Felipe, Erick Pulgar; Rodrigo Echeverria, Diego Valdés, Ben Brereton; Alexis Sánchez. Al igual que Perú, desde la llegada de Ricardo Gareca, la ‘Roja’ sufrió unos cambios en su alineación. Uno de los más importantes es el regreso del goleador Eduardo Vargas.

El experimentado portero Claudio Bravo también volvió a la Selección Chilena y todo indica que iniciaría ante Perú en la Copa América. Además de Vargas, otro delantero que probó el ‘Tigre’, y que tiene su confianza, es Víctor Dávila, del CSKA Moscú. En el reciente triunfo (3-0) sobre la ‘Albirroja’, Dávila anotó dos goles en el primer tiempo y fue la figura. Luego, jugadores como Arturo Vidal y Gary Medel no fueron convocados para el torneo continental. El cuadro chileno combina a veteranos como Isla, Sánchez, Bravo y Vargas con los juveniles.

Para enfrentar a la Selección Peruana, Ricardo Gareca utilizaría una formación 4-2-3-1. El once sería el siguiente: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Matías Catalán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez; Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Diego Valdés; Eduardo Vargas. El ‘Tigre’ confía en los dos máximos goleadores históricos de la ‘Roja’ -Sánchez y Vargas, con 51 y 42, respectivamente- para obtener los tres puntos en su debut en la Copa América. Bravo, por su parte, es el tercer jugador con más partidos jugados (148) en Chile.

La posible alineación de Chile para enfrentar a Perú en la Copa América: (Foto: buildlineup)

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Chile por Copa América?

Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El encuentro está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este partido y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





