La derrota de Chile ante Brasil por la novena jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 no solo sacudió a los hinchas de la Roja, sino también a uno de los referentes históricos, Arturo Vidal. Como es su costumbre en los últimos meses, el mediocampista del Colo Colo aprovechó su espacio en la plataforma Kick para transmitir en vivo el partido y compartir sus reacciones en tiempo real. Pero esta vez, su frustración fue más evidente que nunca. Después de una dura caída en el Estadio Nacional de Santiago, donde el equipo de Ricardo Gareca cayó por 2-1 ante los dirigidos por Dorival Júnior, el ‘Rey’ no se contuvo y lanzó duras críticas hacia el estratega argentino, cuestionando su toma de decisiones durante el encuentro.

Chile, que comenzó el partido con una ventaja temprana gracias a un gol de Eduardo Vargas en el primer minuto, vio cómo Brasil remontó con tantos de Igor Jesús y Luiz Henrique, dejando a los sureños al borde de la eliminación de la clasificación directa. El ‘King’, claramente molesto, volvió a arremeter contra Gareca, destacando la falta de cambios a tiempo y la falta de experiencia para cerrar el partido.

“¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo? Los cambios están para parar el partido. Se demoró. Qué rabia, no puede ser”, exclamó el volante, dejando claro que, desde su perspectiva, el técnico argentino no supo reaccionar a tiempo para frenar a Brasil cuando Chile aún tenía opciones de controlar el encuentro.

Vidal continuó su crítica, argumentando que Gareca debería haber optado por reforzar el mediocampo en los momentos críticos del partido. “Hay momentos en que se necesita otra gente. Tendría que haber metido otro volante. Ya los habíamos tirado a la orilla. Con Alarcón, Echeverría y el otro, te cierras. Si no se puede ganar, no se pierde, listo. Se acabó. Mira los hue*** que le hacen el gol terminando el partido”.





El momento que Chile dejó escapar





El experimentado jugador también destacó que Chile desaprovechó un momento ideal para obtener un resultado favorable, considerando que otros equipos rivales en la lucha por la clasificación habían sumado puntos. “Este partido estaba para sacar un punto. A la hora de marcar los tiempos, los cambios no nos gustaron, se demoraron mucho. Pero Chile se merecía más. Había que aprovechar este mal momento de ellos para agarrar confianza”, dijo el ex Barcelona y Bayern Munich.

El volante, de 37 años, recordó que otros equipos como Paraguay, Venezuela y Bolivia habían sumado en esta jornada, lo que complicaba aún más el panorama para Chile. “Encima, sumó Bolivia, sumó Paraguay, sumó Venezuela... Hay varias cosas que se pueden mejorar”, comentó, destacando que la situación de la Roja se había complicado innecesariamente.

Vidal cerró su intervención con un llamado de atención sobre el próximo desafío de la Roja: el encuentro ante Colombia. “Ahora van a Colombia, ellos están con la confianza. Saben que perdieron en Bolivia y van a querer ganar para recuperar los puntos”, advirtió. Chile se encuentra en una posición delicada (penúltimo con 5 puntos), y el ‘King’ sabe que, de no mejorar, las opciones de clasificar al Mundial 2026 podrían esfumarse definitivamente.

Arturo Vidal ganó dos veces la Copa América con la selección de Chile. (Foto: Getty Images)

Colombia, el próximo reto de la selección de Chile





Luego enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, Chile tendrá que viajar a Barranquilla para jugar contra Colombia en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 3:30 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La última visita de la ‘Roja’ a suelo cafetero fue con una dura derrota por 3-1 en el proceso pasado.

Aquel encuentro, que se realizó el 9 de septiembre del 2021 en las pasadas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la figura del partido fue Miguel Borja, quien marcó dos goles en el partido, mientras que Luis Díaz puso el tercero, por la fecha 10 del curso anterior.





El calendario de Chile en lo que queda de Eliminatorias 2026





JORNADA PARTIDO FECHA HORA 10 Colombia vs. Chile 15/10 15:30 (local) 11 Perú vs Chile 14/11 Por definirse 12 Chile vs Venezuela 19/11 Por definirse 13 Paraguay vs Chile 20/03/25 Por definirse 14 Chile vs Ecuador 25/03/25 Por definirse 15 Chile vs Argentina 04/06/25 Por definirse 16 Bolivia vs Chile 09/06/25 Por definirse 17 Brasil vs Chile 09/09/25 Por definirse 18 Chile vs Uruguay 14/09/25 Por definirse

Chile viene de perder 2-1 ante Brasil por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

