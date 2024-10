Arturo Erasmo Vidal Pardo (37 años) sigue haciendo ruido dentro y fuera de la cancha, no solo por sus actuaciones con Colo Colo, sino también por sus opiniones sobre el presente de la selección de Chile y algunos de sus compañeros. En las últimas semanas, el ‘King’ se ha mostrado como uno de los principales críticos de la Roja en su andar por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, especialmente bajo la conducción del técnico argentino Ricardo Gareca. Tras la derrota por 2-1 ante Brasil en la novena jornada de las Clasificatorias, el ‘Rey’ no escatimó en elogios para el joven lateral izquierdo Marcelo Morales, pero también lanzó una crítica que no pasó desapercibida.

Morales, de 21 años y con una destacada temporada en la Universidad de Chile, fue titular en ese duelo frente a Brasil. Aunque falló en la marca durante el segundo gol de la ‘Canarinha’, el joven defensor dejó una buena impresión en el Estadio Nacional, ganándose el reconocimiento de Arturo Vidal, pero también una advertencia sobre aspectos que debe mejorar si quiere consolidarse como pieza clave en la selección.

Arturo Vidal, bicampeón de América con la Roja y uno de los futbolistas más exitosos de la historia chilena, no dudó en destacar las cualidades del joven lateral. En una transmisión en Kick, el volante de Colo Colo se mostró impresionado por el potencial de Morales, aunque con el estilo directo que lo caracteriza, también dejó entrever lo que, según él, debería mejorar para llegar a su máximo nivel.

“Morales tiene un talento que puede jugar donde él quiera, si él se convence de lo bueno que es. Más encima anda con confianza, todo”, señaló Vidal, claramente impresionado por el zurdo. “Este va a ser más bueno que la cresta. Llega bien, tira buenos centros, es rápido, pero hay una cosa que debería mejorar que no la voy a decir”, añadió inicialmente, dejando en suspenso su crítica.

Marcelo Morales tuvo minutos ante Brasil, por la fecha 9 de las Eliminatorias 2024. (Foto: PHOTOSPORT)

La advertencia: el estado físico de Morales





Pese a los elogios iniciales, Vidal terminó revelando cuál era esa “cosa” que creía que Morales debía corregir. Y no fue tímido al señalarlo: “Lo único que le falta a Morales es que se ponga bien físicamente, yo creo que tiene que bajar un poco de peso”, comentó el ‘King’. Aunque aclaró que no lo conoce personalmente ni tiene detalles precisos sobre su situación física, dejó claro que, desde su perspectiva, el lateral podría estar en mejor forma física.

“No lo conozco, no sé cómo está, pero así y todo es rápido, técnicamente es bueno, tira buenos centros, llega a las dos áreas. Eso tiene que mejorarlo, no sé cómo estará en el peso, pero se nota que puede mejorar mucho más. Pero de que es bueno, es bueno y tiene personalidad”, añadió Vidal, con su típico tono crítico pero constructivo.





Morales, una pieza clave en la U





A pesar de la derrota ante Brasil, Morales ha tenido una temporada destacada con la Universidad de Chile, donde ha sido uno de los jugadores más importantes. El joven lateral ha disputado 25 partidos en el Torneo Nacional, sumando un gol y tres asistencias, lo que lo ha convertido en una pieza clave del esquema del equipo azul, que marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 58 puntos, cuatro más que Colo Colo.

“Tiene que concentrarse, meterse. Yo si estuviera en la selección le exigiría que se entrene más. En la U tienen que ponerse serios, cabros, tienen un talento terrible ahí. Es un lateral izquierdo de los que en Chile casi no salen. Me hubiese gustado que se fuera para otro lado. Tiene el talento para ir a jugar a España, a Alemania. Es un muy buen lateral”, destacó Vidal.

Marcelo Morales es titular indiscutible en la Universidad de Chile. (Foto: U de Chile en 'X')

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Chile?





Luego enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional, Chile tendrá que viajar a Barranquilla para jugar contra Colombia en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 3:30 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La última visita de la ‘Roja’ a suelo cafetero fue con una dura derrota por 3-1 en el proceso pasado.

Aquel encuentro, que se realizó el 9 de septiembre del 2021 en las pasadas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la figura del partido fue Miguel Borja, quien marcó dos goles en el partido, mientras que Luis Díaz puso el tercero, por la fecha 10 del curso anterior.





Resultados de Chile en las Eliminatorias 2026





JORNADA PARTIDO RESULTADO 1 Uruguay vs Chile 3-1 2 Chile vs Colombia 0-0 3 Chile vs Perú 2-0 4 Venezuela vs Chile 3-0 5 Chile vs Paraguay 0-0 6 Ecuador vs Chile 1-0 7 Argentina vs Chile 3-0 8 Chile vs Bolivia 1-2 9 Chile vs Brasil 1-2





El calendario de Chile en lo que queda de Eliminatorias 2026





JORNADA PARTIDO FECHA HORA 10 Colombia vs. Chile 15/10 15:30 (local) 11 Perú vs Chile 14/11 Por definirse 12 Chile vs Venezuela 19/11 Por definirse 13 Paraguay vs Chile 20/03/25 Por definirse 14 Chile vs Ecuador 25/03/25 Por definirse 15 Chile vs Argentina 04/06/25 Por definirse 16 Bolivia vs Chile 09/06/25 Por definirse 17 Brasil vs Chile 09/09/25 Por definirse 18 Chile vs Uruguay 14/09/25 Por definirse





Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 9 6 1 2 13 5 8 19 2 Colombia 9 4 4 1 9 6 3 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Brasil 9 4 1 4 11 9 2 13 5 Ecuador 9 4 3 2 6 4 2 12 6 Bolivia 9 4 0 5 11 15 -4 12 7 Venezuela 9 2 5 2 7 8 -1 11 8 Paraguay 9 2 4 3 2 3 -1 10 9 Chile 9 1 2 3 5 14 -9 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3

Chile viene de perder 2-1 ante Brasil y se alista para jugar ante Colombia. (Foto: AFP)





