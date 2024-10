La Selección de Chile no levanta cabeza y, tras caer frente a Brasil, cayó al último lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026. Pese a iniciar el partido ganando, la ‘Roja’ no pudo mantener el resultado y terminó cayendo 2-1 en Santiago de Chile, para complicarse más en el torneo clasificatorio. Tras ver el complicado momento de su combinado nacional, Arturo Vidal aprovechó la situación para volver a criticar al técnico Ricardo Gareca, quien no lo ha tomado en cuenta para su equipo desde que inició su proceso con el país sureño.

Recordemos que, en su última conferencia de prensa, el ‘Tigre’ habló sobre el futbolista de Colo Colo y aseguró que no descarta llamar al ex Barcelona y Bayern Múnich en los próximos partidos. “Vidal tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo que quiera integrar la selección tiene las puertas abiertas y en cualquier momento podría llegar a ser convocado”, indicó al respecto.

Tras escuchar estas palabras, el ‘Rey Arturo’ concedió una entrevista a varios medios de comunicación y expresó su descontento por el trabajo de Gareca al mando de la ‘Roja’. “Hay que cambiar el foco de la selección, que ese no es el problema. El problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder pelear por clasificar al Mundial”, manifestó.

El exfutbolista del Barcelona destacó que, aunque Chile tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, es fundamental obtener un buen resultado este martes ante Colombia en el calor de Barranquilla. “Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, que tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos”, comentó. Además, subrayó que, si no se logran resultados, “los que mandan van a tener que tomar una decisión porque todavía se puede hacer algo”.

Vidal también consideró que la Federación de Fútbol de Chile debería evaluar un cambio de técnico si la selección no obtiene un resultado favorable contra los ‘Cafeteros’. “Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia, ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, añadió el mediocampista.

Finalmente, el excapitán de Chile dejó claro que no participará en este proceso clasificatorio mientras Gareca continúe al mando. “En este proceso no. Si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”, concluyó, reflejando su postura firme sobre la situación actual del equipo.





¿Cuándo es el próximo partido de Chile por Eliminatorias?

Luego enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, Chile tendrá que viajar a Barranquilla para jugar contra Colombia en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 3:30 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La última visita de la ‘Roja’ a suelo cafetero fue con una dura derrota por 3-1 en el proceso pasado.

Aquel encuentro, que se realizó el 9 de septiembre del 2021 en las pasadas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la figura del partido fue Miguel Borja, quien marcó dos goles en el partido, mientras que Luis Díaz puso el tercero, por la fecha 10 del curso anterior.





