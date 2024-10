Aunque Brasil esté cuatro en las Eliminatorias 2026 y recién se esté acomodando en la tabla de posiciones tras su último triunfo sobre Chile, eso no lo hace un rival más vulnerable para la Selección Peruana. La victoria sobre Uruguay fue un bálsamo necesario en un contexto de necesidad extrema y eso hace que el ambiente sea otro previo al partido del martes, conscientes de que en el presupuesto realista no están contabilizados los tres puntos. No obstante, el equipo afrontará el encuentro con la seriedad que lo amerita, poniendo sobre la mesa todas sus armas para hacer que el ‘Scratch’ no la tenga fácil. En la primera vuelta les costó ganarnos en Lima –lo hicieron con un gol de cabeza de Marquinhos en los minutos finales– y el plan será que el trámite sea similar en Brasilia, considerando que los intérpretes en los banquillos son otros.

Con la ausencia confirmada de Lucas Paquetá por acumulación de tarjetas amarillas, Dorival Júnior convocó a Matheus Pereira para tener más alternativas en el mediocampo. Así pues, más allá de que Vinícius Júnior quedó descartado antes del inicio de esta fecha doble, la ‘Canarinha’ cuenta con los recursos suficientes como para no pasar apuros frente a rivales que en el papel son más débiles. Chile, por ejemplo, resistió hasta donde pudo y casi rescata un punto en Santiago. Sin embargo, un breve descuido por derecha le dio el camino libre para que Luiz Henrique los sentencie a una nueva derrota.

Con ese antecedente, está claro que Perú tiene que afrontar este partido con un nivel de atención altísimo, sin descuidar el más mínimo detalle para que Brasil no saque petróleo de nuestros errores. Lo que vivió la ‘Roja’ es para tomar en cuenta, ya que la osadía de Ricardo Gareca al presionar tan alto en los minutos finales le costó carísimo. Sabemos de antemano que Jorge Fossati es más conservador y no renunciará a su estrategia para robar puntos de visitante, agrupando sus líneas y esperando el espacio para aprovecharlo con algún contragolpe.

Algo de esto se intentó contra Ecuador en septiembre, pero el problema fue que con la pelota en los pies estuvimos muy erráticos y con el correr de los minutos fuimos perdiendo confianza a la hora de asociarnos. Esto no tiene que pasar el martes, porque por más que Brasil tenga a futbolistas con una calidad superior, eso no debe intimidarnos hasta el punto de nublar nuestras ideas para intentar progresar en ataque. Contra Uruguay, una selección que hace no mucho le ganó a la ‘Verdeamarela’ en Montevideo, nos atrevimos y hallamos el camino para crecer como colectivo. Sea cual fuere el resultado final, lo importante es que el equipo dé señales de crecimiento y se convenza cada vez más de la idea del entrenador.

Para tener una mirada desde tierras brasileñas, Depor conversó con Rodrigo Souza, periodista del diario O Dia, quien fue muy crítico del desempeño que viene teniendo la ‘Verdeamarela’ en las Eliminatorias, incluso con el reciente triunfo sobre Chile. “Brasil no convenció. A pesar de tener el control del balón y rematar más veces que Chile, todavía deja mucho que desear. A Brasil le falta un volante central y, por momentos, se vuelve dependiente de jugadores individuales. Precisamente una jugada individual de Luiz Henrique decidió el partido. Rodrygo, aunque lo ha hecho bien, está lejos del nivel del Real Madrid. Desde la lesión de Neymar nadie ha podido suplir su ausencia”, sostuvo.

Si bien Brasil mejoró en cuanto a resultados respecto a los procesos previos a la llegada de Dorival Júnior, el colectivo sigue teniendo deficiencias y la opinión pública no está contenta con lo ve en el campo. “Dorival logró dar resultados, algo que no ocurrió con Ramon Menezes ni Fernando Diniz. Pero Brasil todavía no logró convencer en el campo. Es un equipo burocrático, falto de creatividad y dependiente de individualidades. No hay laterales con características ofensivas, un ejemplo de ello es Danilo, y en ocasiones les falta amplitud. Como resultado, los extremos se sobrecargan y tienen que enfrentarse a dos o tres marcadores”, agregó.

A pesar de que con Dorival Júnior encontraron una estabilidad defensiva, los futbolistas no están en sintonía dentro del funcionamiento y han perdido la creatividad que los caracterizaba en otros tiempos. “La única evolución con Dorival fue el sistema defensivo, respecto a los trabajos anteriores de Ramon y Diniz. Pero todavía está muy lejos de lo que fue con Tite entre 2016 y 2022. Los problemas con las lesiones también han obstaculizado un poco el trabajo de Dorival. Ahora, por ejemplo, perdió a Vinícius, Militão y Alisson. Paquetá está suspendido y no enfrentará a Perú”, acotó.

Gabriel Sá de Arquibancada Tricolor fue más allá y cuestionó el discurso de Dorival, quien hace poco aseguró que su equipo estaba en condiciones de ser finalista del próximo Mundial. “Dorival Júnior asumió las riendas de la selección en un momento delicado y había expectativa por su trabajo anterior en Flamengo y São Paulo. Se le ha cuestionado sobre las alineaciones que elige y por las altas expectativas que deposita en un equipo claramente en dificultades. Incluso prometió en entrevistas que este equipo estará en la final del próximo Mundial, pero lo que vemos en los partidos dista un poco de eso”, argumentó.

La ausencia de Neymar es un tema sensible en Brasil y hasta el momento no aparece un jugador capaz de suplirlo. Rodrigo Souza opinó al respecto y citó algunos nombres que no todavía no han estado a la altura. “Se extraña a Neymar. Al cabo de un año de su lesión, nadie ha ocupado su lugar. Cuando se lesionó, la expectativa era que ‘Vini’ y Rodrygo pasaran a ser protagonistas con Brasil, pero eso no sucedió. Lo que se ve es que echan de menos a Neymar. ‘Vini’ tuvo una buena actuación ante Paraguay en la Copa América, mientras que Rodrygo estuvo más regular, pero no brillante. Con cada partido, la presión sobre ellos aumenta. Endrick es muy joven y tiene un inmenso potencial de futuro, pero no parece tener la confianza de Dorival”, reflexionó.

Para Gabriel Sá la situación no va tanto por cuánto extraña el equipo a Neymar, sino por las condiciones que los entrenadores le dan a los otros talentos que hay en Brasil. “Este es un debate que siempre aparece cuando la selección pierde, por la falta de un jugador como Neymar. Él fue muy importante para este equipo durante mucho tiempo, pero creo que es hora de que brillen nuevas estrellas y que algunos jóvenes, ya sea Vinícius o Rodrygo, asuman ese protagonismo. Lo que entiendo es que el momento del equipo en general es complicado, con cambios de entrenadores y equipos diferentes en cada partido”, explicó.

Asimismo, sobre el partido del martes, Sá señaló que el público espera ver una mejor versión de su selección y, además, no dio por descontado los puntos frente a la Selección Peruana. “El brasileño quiere ver una mayor respuesta en el campo. Un equipo que juega adelante, que busque el gol y sea fuerte defensivamente. Aunque en la Copa América no lo demostró, creo que Perú es un equipo fuerte, con una buena organización por explorar. Por supuesto, Brasil entra al campo con favoritismo, pero no lo veo como un partido fácil”, aseveró.

Souza fue igual de cauto y sostuvo que Brasil tendrá que ser cuidadoso contra todos los rivales que tenga enfrente, pues las Eliminatorias 2026 están siendo más parejas de lo esperado. “Esperamos un partido difícil. Creo que está demostrado que esta Eliminatoria es una de las más equilibradas del siglo. A pesar de estar en el penúltimo lugar, Perú ha logrado grandes resultados en los últimos años y, hace cinco años, estuvo en la final de la Copa América. Además, los partidos en Brasilia suelen ser tensos debido a la presión de los aficionados. Perú venció a Uruguay y demostró el equilibrio de las Eliminatorias. Tenemos a Bolivia y Venezuela con posibilidades reales de clasificarse al Mundial, así como a Paraguay recuperándose después de años de decadencia”, sentenció.

