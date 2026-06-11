La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya vive sus primeras emociones y todas las miradas del planeta están puestas en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario del esperado duelo inaugural entre México y Sudáfrica . Desde horas antes del pitazo inicial, miles de aficionados comenzaron a llenar las tribunas del recinto mexicano para ser parte de una jornada histórica que combina fútbol, espectáculo y una gran fiesta cultural. Al mismo tiempo, millones de personas siguen el encuentro EN VIVO por televisión y plataformas digitales desde distintos rincones del mundo.

La inauguración del torneo más grande en la historia de los Mundiales ha generado una enorme expectativa tanto dentro como fuera del estadio. La ceremonia de apertura, acompañada por música, color y presentaciones artísticas, convirtió este jueves 11 de junio de 2026 en una fecha especial para los aficionados al fútbol. México, anfitrión del partido inaugural, sale a escena con el respaldo de su gente frente a una selección sudafricana que intentará sorprender en el comienzo de la Copa del Mundo. Mientras rueda el balón en el Azteca, las redes sociales se llenan de comentarios, reacciones y memes sobre el debut del Tri en casa.

¿Cómo quedó el México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio de 2026?

El encuentro entre México y Sudáfrica se disputa este jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca por la jornada inaugural del Mundial FIFA 2026.

Resultado EN VIVO:

Partido Resultado Goles México vs. Sudáfrica

¿Qué canales transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 se puede seguir EN VIVO mediante distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming oficiales en varios países.

México

Televisa

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Estados Unidos

FOX Sports

FOX

FOX One

FOX Sports App

España

RTVE

La 1 TVE

RTVE Play

Sudamérica

Argentina

TyC Sports

DSports

DGO

Bolivia

Tigo Sports

Tigo Play App

Brasil

Globo

SporTV

Globoplay

Chile

Chilevisión

ESPN

Disney+

Colombia

Caracol TV

RCN

DGO

Ecuador

El Canal del Fútbol

Teleamazonas

Paraguay

Tigo Sports

Tigo Play App

Perú

América TV

Latina TV

Movistar Deportes

Uruguay

DSports

DGO

Venezuela

Televen

DSports

¿A qué hora comenzó México vs. Sudáfrica en cada país?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 arrancó este jueves 11 de junio en distintos horarios alrededor del mundo.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 2:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

Guatemala: 1:00 p.m.

Honduras: 1:00 p.m.

El Salvador: 1:00 p.m.

Costa Rica: 1:00 p.m.

Panamá: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.