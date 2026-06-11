El Mundial FIFA 2026 comenzará este jueves 11 de junio de 2026 (3:00 p.m. ET) con el partido inaugural entre México y Sudáfrica desde el Estadio Azteca de Ciudad de México . El encuentro podrá verse en Estados Unidos mediante distintas señales oficiales en español e inglés, incluyendo la cobertura de NBCUniversal Telemundo Enterprises para la audiencia hispana.

Dentro de las opciones disponibles en EE.UU., el canal UNIVERSO formará parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 junto a Telemundo, Peacock y Telemundo App. La cadena confirmó que emitirá partidos seleccionados del torneo, además de programación especial relacionada con la Copa Mundial, análisis y cobertura complementaria durante toda la competencia.

¿Cómo ver UNIVERSO EN VIVO por Internet, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

UNIVERSO será uno de los canales oficiales que transmitirán el Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos como parte de la cobertura en español de NBCUniversal. Aunque el partido inaugural entre México y Sudáfrica tendrá transmisión principal mediante Telemundo, UNIVERSO también formará parte de la programación especial y emitirá encuentros seleccionados de la Copa del Mundo.

NBCUniversal confirmó que:

Los 104 partidos del Mundial 2026 estarán disponibles en español.

92 encuentros serán transmitidos por Telemundo.

12 partidos irán exclusivamente por UNIVERSO.

Todos los partidos podrán verse vía Peacock y Telemundo App.

Para ver UNIVERSO EN VIVO por Internet en Estados Unidos existen varias opciones compatibles con streaming y televisión online.

¿Dónde ver UNIVERSO EN VIVO en Estados Unidos?

Los usuarios en EE.UU. podrán acceder a UNIVERSO mediante cableoperadores tradicionales y plataformas de streaming con canales en vivo.

Cable y satélite

Xfinity

Spectrum

DirecTV

Dish Network

Cox

Streaming y TV online

Peacock Premium

Hulu + Live TV

YouTube TV

Fubo

Sling TV

Telemundo App

Además, muchas de estas plataformas permiten seguir la transmisión desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 se disputará este jueves 11 de junio de 2026 en los siguientes horarios:

3:00 p.m. ET

2:00 p.m. CT

1:00 p.m. MT

12:00 p.m. PT

El encuentro se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La Copa Mundial 2026 tendrá transmisión oficial en inglés y español dentro de Estados Unidos.

En español

Telemundo

UNIVERSO

Peacock

Telemundo App

En inglés

FOX

FOX Sports

FOX One

FOX Sports App

México vs. Sudáfrica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 3:00 p.m. ET Estados Unidos / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Canal TV: Telemundo y UNIVERSO

Streaming: Peacock Premium y Telemundo App