Los partidos de la Copa América 2024 que se llevarán a cabo en Estados Unidos prometen ser un espectáculo total. No solo se anticipa emocionantes duelos cargados de intensidad y goles, sino que también el país anfitrión cuenta con algunos de los estadios de fútbol más modernos del mundo en la actualidad. Uno de ellos es el Allegiant Stadium, que con apenas 4 años desde su inauguración, enfrentará el desafío de albergar los encuentros de este prestigioso torneo internacional. Entre los enfrentamientos se encuentran Ecuador vs. Jamaica, Paraguay vs. Brasil y los cuartos de final, que determinarán uno de los semifinalistas. Este recinto deportivo se compromete a ofrecer a los espectadores una experiencia única y sumamente cómoda, brindando un ambiente inolvidable a los miles de aficionados que tengan la oportunidad de presenciar estos encuentros en persona. Te invitamos a explorar su historia, datos importantes y fechas de los emocionantes choques.

El Allegiant Stadium, un coloso moderno ubicado en Las Vegas, Nevada, se erige como un emblema del fútbol y los eventos deportivos futbolísticos en Estados Unidos. Su nombre proviene de la compañía de viajes y ocio Allegiant Air, que adquirió los derechos de denominación. Este magnífico estadio, inaugurado en 2020, es una obra maestra de la arquitectura contemporánea y la ingeniería deportiva, con un costo aproximado de 1.9 mil millones de dólares.

Equipado con la última tecnología, el Allegiant Stadium ofrece una experiencia futbolística única. Sus modernas instalaciones incluyen pantallas LED de alta definición, sistemas de sonido envolvente y una iluminación espectacular que realza cada momento del juego. Además, cuenta con un innovador sistema de césped retráctil, que permite adaptar el terreno de juego según las necesidades del evento.

Este recinto cuenta con un avanzado sistema de cámaras de alta definición que capturan imágenes desde múltiples ángulos, permitiendo una cobertura completa de cada momento del evento deportivo. Este sistema de cámaras no solo mejora la transmisión en vivo para los espectadores que siguen el juego desde casa, sino que también proporciona repeticiones instantáneas y análisis detallados para enriquecer la experiencia de los aficionados en el estadio.

En comparación con otros estadios, el Allegiant Stadium destaca por su capacidad para albergar una amplia gama de eventos deportivos y de entretenimiento. Su diseño vanguardista y su versatilidad lo colocan por encima de otros recintos similares. Además, su ubicación en Las Vegas, una de las ciudades más vibrantes del mundo, agrega un toque único a la experiencia, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de disfrutar de un ambiente incomparable tanto dentro como fuera del estadio.

El Allegiant Stadium cuenta con un techo retráctil de 7,000 toneladas que se puede abrir para eventos bajo el cielo abierto. (Foto: Agencias).





Un estadio de fútbol con una comodidad única en cada rincón

El Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, es un coloso deportivo de última generación que se destaca por su diseño futurista y sus innovadoras características. Inaugurado en 2020, este estadio tiene una capacidad impresionante para albergar a aproximadamente 65,000 espectadores en eventos deportivos y de entretenimiento. Su arquitectura moderna y su tecnología de vanguardia lo convierten en uno de los estadios más avanzados del mundo.

Construido con un costo aproximado de $1.9 mil millones de dólares, el Allegiant Stadium es una obra maestra de la ingeniería y el diseño arquitectónico. Su estructura única y su fachada brillante lo hacen destacar en el horizonte de Las Vegas, atrayendo la atención de locales y turistas por igual. Este estadio representa una inversión significativa en la industria del entretenimiento y se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad.

La experiencia para los espectadores en el Allegiant Stadium es incomparable. Con asientos cómodos y amplias áreas de concurrencia, los aficionados pueden disfrutar de una vista impresionante del campo desde cualquier lugar del estadio. Además, cuenta con tecnología de punta, como pantallas gigantes de alta definición y un sistema de sonido envolvente, que garantizan una experiencia inmersiva durante los eventos.

Además de albergar juegos de fútbol americano de los Las Vegas Raiders de la NFL, el Allegiant Stadium también ha sido sede de otros eventos deportivos importantes, como partidos de fútbol internacional y conciertos de artistas de renombre mundial. Este año, por primera vez, será sede de la Copa América 2024, representando su primer gran reto en eventos de magnitud deportiva a nivel internacional.





¿Qué eventos deportivos se realizaron en el Allegiant Stadium?

Inaugurado a mediados de 2020, el Allegiant Stadium es uno de los estadios más modernos e importantes en Estados Unidos. La Copa América 2024 será su primer gran desafío en eventos futbolísticos de gran envergadura. Sin embargo, este coloso se ha convertido en un epicentro para una amplia gama de eventos deportivos de alto calibre desde su apertura. Entre estos eventos se destacan:

Juegos de local de los Las Vegas Raiders de la NFL: como el hogar oficial de los Las Vegas Raiders, el estadio acoge emocionantes partidos de fútbol americano de la NFL, brindando una experiencia única tanto para los jugadores como para los fanáticos.

como el hogar oficial de los Las Vegas Raiders, el estadio acoge emocionantes partidos de fútbol americano de la NFL, brindando una experiencia única tanto para los jugadores como para los fanáticos. El Las Vegas Bowl: este partido de fútbol americano universitario es uno de los eventos más destacados en el calendario deportivo de la ciudad. Ofrece una emocionante competencia entre equipos universitarios y atrae a fanáticos de todo el país.

este partido de fútbol americano universitario es uno de los eventos más destacados en el calendario deportivo de la ciudad. Ofrece una emocionante competencia entre equipos universitarios y atrae a fanáticos de todo el país. Partidos de la CONCACAF Gold Cup de fútbol: el Allegiant Stadium ha sido el escenario de partidos de la CONCACAF Gold Cup, uno de los torneos de fútbol más importantes de la región, que reúne a equipos nacionales de América del Norte, América Central y el Caribe.

el Allegiant Stadium ha sido el escenario de partidos de la CONCACAF Gold Cup, uno de los torneos de fútbol más importantes de la región, que reúne a equipos nacionales de América del Norte, América Central y el Caribe. Eventos de lucha libre profesional, como WrestleMania: la versatilidad del estadio se evidencia en su capacidad para albergar eventos de entretenimiento como WrestleMania, uno de los mayores espectáculos de lucha libre profesional del mundo, que atrae a una audiencia global.

la versatilidad del estadio se evidencia en su capacidad para albergar eventos de entretenimiento como WrestleMania, uno de los mayores espectáculos de lucha libre profesional del mundo, que atrae a una audiencia global. Otros eventos deportivos de alto perfil: además de los eventos mencionados, el Allegiant Stadium ha sido sede de diversos eventos deportivos de renombre, como juegos de exhibición de la NBA y partidos de fútbol internacional, contribuyendo así a su reputación como uno de los lugares más importantes y versátiles para el deporte y el entretenimiento en Estados Unidos.

El Allegiant Stadium ofrece una aplicación móvil exclusiva para los asistentes que permite ordenar comida y bebida directamente desde los asientos. (Foto: Agencias).





¿Qué partidos de la Copa América 2024 se jugarán en el Allegiant Stadium?

Este año, el Allegiant Stadium será sede de la Copa América por primera vez. Sin embargo, este estadio cuenta con todos los estándares necesarios para que los partidos que se jueguen ahí sean un espectáculo total para los aproximadamente 65,000 espectadores que asistan. En esta ocasión, en su césped se disputarán los encuentros entre Ecuador y Jamaica, Paraguay y Brasil, así como los cuartos de final que determinarán a uno de los semifinalistas de este año.

Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 pm (horario de Perú) | Fecha 2 - Grupo B: sudamericanos y centroamericanos pelearán por la victoria, donde las ‘Tricolor’ cuentan con una superioridad de 4 victorias en todos los duelos jugados hasta la fecha.

| 26 de junio, a las 5:00 pm (horario de Perú) | Fecha 2 - Grupo B: sudamericanos y centroamericanos pelearán por la victoria, donde las ‘Tricolor’ cuentan con una superioridad de 4 victorias en todos los duelos jugados hasta la fecha. Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 pm (horario de Perú) | Fecha 2 - Grupo B: choques entre sudamericanos, donde se jugaron 12 partidos desde 2004. Entre ellos, la ‘Albirroja’ ganó 1 partido, la ‘Verdeamarelha’ ganó 5, y empataron 6.

| 28 de junio, a las 8:00 pm (horario de Perú) | Fecha 2 - Grupo B: choques entre sudamericanos, donde se jugaron 12 partidos desde 2004. Entre ellos, la ‘Albirroja’ ganó 1 partido, la ‘Verdeamarelha’ ganó 5, y empataron 6. Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 pm (horario de Perú) | Cuartos de final: con equipos aún por confirmar, esta llave determinará al próximo semifinalista, que se enfrentará entre el 9 y 10 de julio en un partido crucial para llegar a la gran final.

El Allegiant Stadium cuenta con un avanzado sistema de iluminación LED que puede ajustarse para crear efectos de luz impresionantes durante los eventos. (Foto: Agencias).





13 datos sobre el Allegiant Stadium: un estadio de lujo

Con menos de 5 años desde su inauguración, el Allegiant Stadium se destaca como un referente en innovación y comodidad, estableciendo un estándar elevado para los estadios modernos en términos de tecnología, sostenibilidad y experiencia del espectador. Este coloso deportivo fue elegido como sede de la Copa América. Aquí tienes algunos datos importantes sobre este lugar.

Techo Retráctil: El Allegiant Stadium cuenta con un techo retráctil de 7,000 toneladas que se puede abrir para eventos bajo el cielo abierto, una característica que proporciona flexibilidad y una experiencia única a los espectadores. Campo de Césped Natural Móvil: Este estadio tiene un sistema de campo de césped natural móvil, lo que permite que el campo sea trasladado fuera del estadio para recibir luz solar y mantenimiento adecuado, algo innovador en la gestión de campos deportivos. Capacidad y Configuraciones: Con una capacidad para 65,000 espectadores, el estadio puede ampliarse a 72,000 para eventos especiales, como el Super Bowl o conciertos, ofreciendo una versatilidad en la acomodación del público. Transporte Sostenible: Está ubicado cerca del Aeropuerto Internacional McCarran y tiene una conexión directa con el sistema de monorriel de Las Vegas, facilitando el acceso y reduciendo el impacto ambiental del transporte. Sostenibilidad: El estadio ha sido diseñado con múltiples características ecológicas, incluyendo un sistema de gestión de agua eficiente y paneles solares, destacándose como un estadio sostenible y amigable con el medio ambiente. Tecnología de Punta: El Allegiant Stadium está equipado con Wi-Fi de alta velocidad gratuito para todos los asistentes, permitiendo una conectividad constante y la posibilidad de seguir estadísticas en tiempo real o compartir la experiencia en redes sociales. Pantallas Gigantes: Posee una pantalla de video de 28,000 pies cuadrados que se ubica en el extremo norte del estadio, proporcionando visuales nítidas y detalladas de los eventos a todos los asistentes. Experiencia VIP: El estadio cuenta con más de 120 suites de lujo, cada una equipada con comodidades de alta gama, servicio personalizado y vistas privilegiadas del campo. Sonido de Alta Calidad: Equipado con un sistema de sonido de última generación que garantiza una experiencia auditiva envolvente, ideal para conciertos y eventos deportivos. Polivalencia: Diseñado para albergar una amplia gama de eventos, desde partidos de la NFL y la NCAA hasta conciertos, espectáculos y grandes convenciones, ofreciendo un espacio versátil para diferentes tipos de entretenimiento. Tecnología de Iluminación: Cuenta con un avanzado sistema de iluminación LED que puede ajustarse para crear efectos de luz impresionantes durante los eventos, mejorando la atmósfera y la experiencia visual. Innovación en Servicios: Ofrece una aplicación móvil exclusiva para los asistentes que permite ordenar comida y bebida directamente desde los asientos, reduciendo tiempos de espera y mejorando el servicio al cliente. Museo de los Raiders: Alberga un museo dedicado a la historia y logros de los Las Vegas Raiders, proporcionando una experiencia educativa y de entretenimiento adicional para los fanáticos del equipo.

En el Allegiant Stadium se jugarán tres partidos de la Copa América 2024, siendo uno de ellos, los cuartos de final. (Foto: Agencias).





