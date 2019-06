Argentina consiguió su clasificación a cuartos de final de la Copa América 2019 tras vencer a Qatar por 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero, y aunque la mayoría de hinchas de la 'Albiceleste' están contentos, el análisis no queda de lado y así lo vivió Martín Liberman , periodista de Fox Sports.

" Los argentinos que somo tan volátiles, tan cambiantes. Que estábamos a un minuto de quedarnos afuera de todo y ahora la gente se pone a analizar cómo llegaríamos a la final el 7 de julio en el Maracaná", sostuvo el periodista.

El crudo análisis de Martín Liberman: "Nos creemos los mejores del mundo y casi vamos al Obelisco por ganar". (@FOXSportsArg)

"Somos un país tan extraño que por un lado nos creemos los mejores del mundo y, por el otro, casi nos vamos al Obelisco por ganarle a Catar", agregó.



Sobre el juego de su Selección, sustuvo que " esa es nuestra actualidad. La de un equipo que sufre, que está enmarañado, que no les salen las cosas. Que el juego no fluye. No se entiende bien cuál es el deseo de Scaloni".



" Argentina, lo mínimo que tenía que hacer, era clasificarse a cuartos de final de Copa América. De doce participantes, avanzan ocho, ¿cómo no avanzar?", remarcó



Argentina se enfrentará a Venezuela el próximo viernes en el Maracaná por el pase a las semifinales de la Copa América 2019.

► Con destino a Turín: el precio y salario que la ofrece la Juventus a De Ligt en el mercado



► ''Creo que Mbappé vendrá en poco tiempo'': el ilusionante mensaje de Vinicius Junior sobre su fichaje



► ¡Con Neymar y Dani Alves! El XI de ensueño que quiere el Barcelona la próxima temporada [FOTOS]



► Que vengan los dos: Barcelona desea contar con Neymar y Antoine Griezmann