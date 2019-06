¡Enloquece toda la Argentina! Desvelado lo que hace Lionel Messi durante el himno de su país

Salen los equipos a la cancha. Lionel Messi -sea con la cinta de capitán o no- se para firme. Comienzan a sonar las notas del Himno Nacional de Argentina. El crack con la cabeza arriba -otras mirando hacia abajo-, siempre rígido, pero sin articular palabra alguna, o por lo menos eso era lo que se creía y mostraban las innumerables cámaras que lo captaron durante ese momento en todos los partidos que jugó con la 'Albiceleste'.

Pero no. Tomás Chávez, el niño que salió de la mano del '10' argentino previo al duelo ante Qatar, desveló lo que realmente hace el rosarino, algo que pocos -o casi nadie- tenía en conocimiento, pero que sí muchos criticaban, pues cualquier hincha quiere ver a los jugadores que te representan como país cantar tu himno a viva voz.

" Él está con la boca cerrada y tararea el himno. Es cierto, al himno no lo canta, pero lo tararea para adentro, yo lo escuché. Después le gritó aliento a los compañeros", mencionó el joven nacido en Misiones, según rescató Marca en su versión Colombia.

Lionel Messi junto a Tomás Chávez en la previa del Argentina vs Qatar. (Marca) Lionel Messi junto a Tomás Chávez en la previa del Argentina vs Qatar. (Marca)

Además, agregó el niño que la hizo de mascota, cumplió un sueño que muchos niños -y más grandes- anhelan. " Fue increíble cuando vino. Fue una sensación que nunca más la voy a poder sentir. Me acarició y su mano más grande que mi cabeza, por eso se rió. Yo lo abracé y le dije un montón de cosas: que lo amaba, que es mi ídolo, que siempre lo había querido conocer y no había tenido la oportunidad. Fue una experiencia hermosa, no sé cómo explicar lo que sentí, fue lo máximo, un sueño cumplido", agregó.

Argentina y Venezuela se enfrentan este viernes en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por el pase a semifinales de la Copa América 2019. Los dirigidos por Scaloni tendrá en Messi a su líder natural para afrontar un duelo más que complicado en el camino para ser campeones continentales.

