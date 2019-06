Un hincha más: Neymar llegó al Arena do Gremio para alentar a Brasil

Un hincha de lujo. Neymar se dejó ver este jueves en el estadio Arena do Gremio donde se jugó el primer partido por los cuatros de final de la Copa América entre Brasil vs. Paraguay. El brasileño estuvo en uno de los palcos del coloso de Porto Alegre.



El brasileño Neymar Jr, el gran ausente de la Copa América, presenció desde el palco del Arena do Gremio de Porto Alegre el partido entre su selección y Paraguay, que abre los cuartos de final del torneo sudamericano.



Vestido con una chaqueta de los Bulls de Chicago de la NBA, el delantero del PSG vio el partido junto al madridista Casemiro, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones, y muy cerca del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.



Neymar fue desconvocado pocos días antes del comienzo de la Copa América, tras sufrir una lesión en un ligamento del tobillo derecho durante el amistoso que jugó la Canarinha contra Catar, en Brasilia, el 5 de junio



Fuente: EFE

