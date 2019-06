El trono en juego: Arturo Vidal es duda para trascendental Chile vs Ecuador por Copa América 2019

Rueda tiene problemas para conformar el once. Chile podría prescindir de Arturo Vidal para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa América, este viernes ante Ecuador , por la segunda fecha del Grupo C del certamen continental.



En vísperas del duelo en Salvador, el 'Rey Arturo' apenas caminó alrededor del campo de juego del estadio Pituaçu donde entrenaban el resto de sus compañeros.



El futbolista del Barcelona no se repuso de una dolencia en el muslo izquierdo que lo obligó a salir a 13 minutos del final de la goleada 4-0 sobre Japón el lunes pasado, en el debut por el Grupo C que también integran Uruguay y Japón.



El técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, no descartó a Vidal y adelantó que “mañana (por viernes) se hará la evaluación y tomaré la decisión para el juego”.



“La idea ante Ecuador es repetir el equipo”, reveló el estratega en una conferencia de prensa.



Pedro Pablo Hernández, quien ingresó por el volante contra Japón, ocuparía su lugar en caso de no recuperarse a tiempo. Reuters

