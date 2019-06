¡Duelo colombiano! Los onces del 'Bolillo' y Rueda para el Ecuador vs Chile de Copa América [FOTOS]

Chile quiere concederse otra noche a puro gol ante el humillado Ecuador, el viernes en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América Brasil-2019 , y asegurar el pase a los cuartos de final.



La contundente victoria chilena ante Japón se cimentó gracias a un impecable trabajo de los famosos 'Cuatro Fantásticos' de Rueda: Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.



El famoso "Turboman" volvió a ganarse la confianza de Rueda después de casi año y medio de ausencia en las convocatorias del DT colombiano, marginado por indisciplina tras el amistoso ante Suecia en marzo de 2018.



Ecuador, por su parte, cayó 4-0 en la primera jornada ante Uruguay, y buscará 'lavarse la cara' ante 'La Roja', y de paso, jugarse su última chance de soñar con un lugar en cuartos de final.



"Tenemos un buen equipo para hacerle frente a Chile. Para sostener, para elaborar, para ser ordenados, pero no podemos olvidarnos a quién vamos a enfrentar. Chile viene con todos los pergaminos de campeón de las dos últimas copas, con continuidad y eso son ventajas", señaló el 'Bolillo' Gómez.



La expulsión del lateral José Quintero ante Uruguay obligará al técnico del combinado ecuatoriano a realizar al menos una modificación en el once

