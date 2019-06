Colombia vs. Chile en el Arena Corinthians: fecha, horarios y canales de TV por Copa América Brasil 2019

Colombia vs. Chile juegan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por partido por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. En el Arena Corinthians, el cuadro de Carlos Queiroz sale por un triunfo que los ponga en las semifinales del torneo y no perdiendo sus chances como favorito para este torneo, en donde marchan invictos hasta el momento. Consulta la fecha, horarios de TV y canales en el mundo en un partidazo entre colombianos y chilenos, que marca el segundo duelo en estos cuartos de final del torneo sudamericano. Se juega un partidazo en el recinto del Arena Corinthians.

El técnico de Colombia, el portugués Carlos Quieroz, afirmó este jueves que el partido del viernes en Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 ante Chile son "noventa minutos", sin "mañana", y en el que se jugará al "todo o nada".

Colombia vs. Chile: horarios y canales en el mundo

Perú | 6 p.m. | América Televisión y DIRECTV Sports

Argentina | 8 p.m. | TyC Sports y TV Pública

Colombia | 6 p.m. | Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports

Venezuela | 7 p.m. | Venevisión, IVC y DIRECTV Sports

​Chile | 8 p.m. | Canal 13, TVN y DIRECTV Sports

Ecuador | 6 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

México | 6 p.m. | Sky Sports

​Paraguay | 7 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

​Uruguay | 48 p.m. | Dexary y DIRECTV Sports

"Cambia lo que pueda pasar durante el partido, es un partido de noventa minutos, no hay mañana, no es la fase de grupos, es todo o nada. Pero esto no cambia nada en la preparación, cambia el abordaje estratégico", señaló Queiroz en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians.



De acuerdo con Queiroz, "los cuartos de final son finales anticipadas por la ilusión, la técnica y la calidad de jugadores. Todos los partidos son finales y este es un partido diferente porque no puede haber prórroga, si hay empate vamos directo a os penaltis, por eso tenemos que decirlo en los noventa minutos".



El entrenador, que no confirmó todavía el equipo titular ante los actuales bicampeones, señaló: "Tengo un equipo y con un equipo vamos a hacer lo mejor. Sabemos la importancia de un partido como este, Colombia-Chile, pero hay que salir a disfrutar".



" Chile tiene mucha historia, tradición en ganar y lo vienen haciendo bien en los últimos años. Son los campeones y favoritos también para ganar esta Copa América como Uruguay, Argentina o Brasil", pero "la única cosa que me preocupa es que Colombia tiene que seguir mejorando y creciendo como equipo", apuntó.



"Es un partido muy difícil, con dos grandes equipos, pero estamos una posición bien buena porque no tenemos problemas", destacó.



Según consideró Queiroz, "la fuerza de Colombia son los jugadores y la fuerza de los jugadores es el equipo" y en ese sentido destacó la disputa deportiva para la posición de atacante del capitán Radamel Falcao García y de Duván Zapata, uno de los goleadores de la última temporada en la liga italiana.



"Gracias a Dios, Colombia tiene dos jugadores con talento. Tienen una historia y un nombre en el mundo que habla por ellos", dijo el técnico sin dar indicios que cuál de los dos será titular.



"Hay diferencias, las decisiones que van a salir son las que tienen que salir. Hay que salir con el equipo que mejor esté y en ese equipo todo el mundo está preparado, incluso (Camilo) Vargas", el tercer portero y el único que no ha debutado en el torneo, resaltó el estratega europeo. Se viene un partidazo entre ambos.



