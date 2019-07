Ídolo brasileño apoya reclamo de Messi y Argentina por uso del VAR ante 'Canarinha' en Copa América

¡Se suma a las críticas de Messi y toda la 'Albiceleste! El exfutbolista e ídolo del Barcelona, el brasileño Rivaldo , apoyó el reclamo que la AFA envió a Conmebol por el uso del VAR durante el partido por semifinales entre Argentina y Brasil de la Copa América. Para el ex '10' de la 'Canarinha', el queja tiene sustento.

El ex futbolista brasileño del Barcelona cree que se generaron dos penales en favor de la 'Albiceleste' en el que el VAR "no quiso actuar" y recalcó que Brasil no necesitaba de "estos errores" para ganar porque cuenta con un equipo superior.

"Claro que Argentina tiene razones para quejarse. Brasil tiene mejor equipo que Argentina ahora mismo y seguramente los de Tite habrían ganado sin estos errores, pero hubo dos penaltis a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar", dijo Rivaldo en declaraciones a Betfair.

"Lo llevo diciendo hace mucho tiempo: no creo en el VAR. Perjudica al fútbol con tanto parón y sólo beneficia a los árbitros, que ahora se quitan de en medio la responsabilidad y delegan todo el peso del partido en el VAR", agregó.

Rivaldo cree que el sistema de videoarbitraje perjudica más al fútbol de Sudamérica que al europeo. "Si en Europa ya causa caos en sus competiciones, es normal que también los haya en Sudamérica e incluso con más frecuencia", denunció.

En otro momento, el Balón de Oro en 1999 aseguró que Argentina no cuenta con grandes figuras, a excepción de Lionel Messi, y por ello resulta fácil a los rivales frenar el juego 'Albiceleste'.

"Antes Argentina era un equipazo con un montón de jugadores increíbles. Pero ahora sólo está Messi, así que los rivales saben que con frenarle a él lo tienen todo casi resuelto. Si Messi hubiera coincidido con otra generación, seguro que ya habría ganado algo", se atrevió a pronosticar el ex 10 brasileño.



Brasil jugará la final de la Copa América 2019 frente a Perú, este domingo en el estadio Maracaná, mientras que Argentina disputará el tercer lugar del certamen frente a Chile, el sábado, en el Arena Corinthians.

► Ni Griezmann ni Neymar: el 'bombazo' que el Barza trabaja a escondidas para ser el suplente de Luis Súarez



► La 'operación Pogba' en su etapa final: United cede y le pide tiempo al Real Madrid antes de ficharlo



► La promoción que ilusiona a los culés: Neymar ‘aparece’ en gira de Barcelona



► No cuestan nada: 15 figuras que acabaron contrato y pueden llegar gratis a otro club [FOTOS]