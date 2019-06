¡Desde Fonte Nova! Ecuador vs Chile EN VIVO vía Directv Sports: Horario y Canales del duelo por Grupo C de Copa América

Ecuador y Chile chocan EN VIVO ONLINE STREAMING en Arena Fonte Nova vía Directv Sports, Teleamazonas, Caracol TyC Sports este viernes 21 de junio desde las 6:00 p.m. (hora peruana) por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. Revisa la guía TV de horarios y canales del encuentro en Salvador de Bahía y sigue en Depor.com los pormenores, incidencias y minuto a minuto.

Ecuador tuvo un mal inicio en la Copa América al caer goleador por Uruguay; mientras tanto, fue todo lo contrario con Chile: vencieron categóricamente a Japón mostrando su cartel de favorito a retener su título.

Ecuador vs. Chile: horarios y canales en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) | Directv, América Televisión, Caracol, Nu9ve, Azteca 7, TDN, SKY Sports

19:00 horas en Venezuela, Bolivia | Tigo Sports

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia) | Directv, América TV, TyC Sports, porTV, Rede Globo

01:00 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania | DAZN, beIn Sports

El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, reconoció este jueves que los centrocampistas Arturo Vidal y José Pedro Fuenzalida, y el arquero Gabriel Arias tienen algunas molestias físicas, por lo que esperará hasta mañana para ver si puede incluirlos en el once titular que jugará ante Ecuador.



"Mañana se hará una valoración y tomaremos una decisión", dijo Rueda en una conferencia de prensa en el estadio Fonte Nova de Salvador, donde la Roja se enfrentará a los ecuatorianos en la segunda jornada del grupo C de la Copa América de Brasil.



Rueda precisó que ninguno de los tres futbolistas que están tocados está descartado para el duelo de mañana, y todo dependerá de cómo se sientan durante lo ejercicios de activación que la plantilla realizará este viernes por la mañana, unas horas antes del compromiso.



Sobre Ecuador, el técnico colombiano insistió en que no se puede tomar como referencia la derrota ante Uruguay en el debut (4-0) porque la Tri jugó casi todo el partido con un jugador menos.



"Ese partido para mí fue un accidente. No lo vimos. Ese no es el Ecuador difícil que hemos observado", afirmó.



Rueda destacó que Ecuadro es un equipo fuerte, rápido y con jugadores experimentados y curtidos en grandes torneos, a diferencia de Japón.



También elogió a su compatriota Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, el seleccionador ecuatoriano, y aseguró que su presencia es uno de los factores que convierten a la Tri en un rival temible.



Aseguró que 'Bolillo' es el entrenador colombiano más experimentado y le atribuyó el mérito, junto a Francisco Maturana, de haber abierto las puertas del fútbol internacional a los técnicos cafeteros.

Ecuador vs Chile: posibles alineaciones

Chile : Gabriel Arias - Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Gary Medel, Jean Beausejour - Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal - Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida. DT: Reinaldo Rueda.



Ecuador: Alexander Domínguez - Pedro Velasco, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Christian Ramírez - Carlos Gruezo, Sebastián Méndez, Jefferson Orejuela, Ángel Mena - Enner Valencia, Romario Ibarra. DT: Hernán Darío Gómez.

Fixture de Ecuador y Chile en Copa América 2019

