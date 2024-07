Si lo que había hecho en Lusail el 18 de diciembre del 2022 lo catapultó como uno de los porteros más influyentes en la historia de la Selección de Argentina –sino el mas influyente–, Emiliano Martínez se encargó de que el recuerdo de lo que hizo en Qatar se refresque una vez más, escribiendo un nuevo capítulo en su prolífica historia con la ‘Albiceleste’ y dándole a los argentinos una razón más para querer usar la ‘23’ en la espalda. Cuando parecía que los viejos fantasmas aparecerían tras el penal fallado por Lionel Messi ante Alexander Domínguez, ‘Dibu’ levantó la mano y empequeñeció a los ejecutantes de Ecuador, poniendo por delante su inmensa figura para meterse el boleto a las semifinales de la Copa América 2024 al bolsillo.

Como pasó contra Francia en Qatar 2022, al igual que ante Países Bajos en el mismo torneo o frente a Colombia en las ‘semis’ de la Copa América 2021, el nacido en la zona sur de Mar del Plata se puso la capa de superhéroe para rescatar a una Argentina que no había hecho un buen partido en el NRG Stadium y quedó contra las cuerdas, debido a la rebeldía de Ecuador. Pero si hablamos de rebeldía, no hay mayor ejemplo que la del propio guardameta de 31 años, yendo contra la corriente a lo largo de su carrera. Y es que hacía falta algo más que esfuerzo para mandarlo de regreso a casa, sabiendo que la tanda de penales es su zona de confort y el arco se hace cada vez más pequeño con el en la línea de gol.

“No estaba listo para irme a casa. Se lo dije a mis compañeros, a mi familia y a mis hijos. ‘Papá no se va a casa’. Y no me fui”, declaró tras su gesta. ¿Cómo explicar su determinación en las tandas de paneles? ¿Por qué se hace un portero tan inmenso más allá de su 1,89 metros? ¿Ángel Mena y Alan Minda, futbolistas de Ecuador, patearon mal o se intimidaron al estar parados frente a él? ¿Su significancia para Argentina es solo por los penales o su presencia en el pórtico genera otros efectos que terminan pesando durante un partido?

De los 43 partidos con Argentina, Emiliano Martínez no recibió goles en 31. (Foto: Getty Images)

Trabajo y más trabajo

Para un arquero como Emiliano Martínez, al que la vida nada le puso fácil y desde que comenzó su carrera tuvo que bregar el doble –o el triple– para llegar a hacerse un nombre, el trabajo es innegociable. Si bien hay una técnica de por medio y un estilo bien marcado en cómo se prepara para afrontar una fatídica definición, esto no sería suficiente si detrás no hubiera sacrificio en los entrenamientos. Parece algo obvio, pero en la alta competencia, donde día a día se definen cosas, un minuto más con el preparador de arqueros puede ser crucial para establecer hitos como lleva haciéndolo desde que Lionel Scaloni le dio la titularidad en Argentina.

Ramón Quiroga, por ejemplo, coincide con esta premisa porque Martínez es un portero alto, algo que de alguna u otra manera le puede hacer perder agilidad en determinados momentos. El ‘Loco’, que con la Selección Peruana le atajó un penal al escocés Don Masson en el Mundial Argentina 1978, evitando que el país británico se pusiera 2-2 en el marcador –finalmente la ‘Blanquirroja’ terminó ganando por 3-1 en aquella fase de grupos–, agrega que tapar un remate en una instancia así no es algo casual. “‘Dibu’ es un arquero grande, eso influye bastante. Obviamente su personalidad intimida. Los penales se trabajan, no es cosa de la casualidad. El entrenamiento es clave. Eso ayuda a mejorar su agilidad y más siendo un portero grande”, comentó en diálogo con Depor.

Torneo Resultado final en penales Penales atajados/fuera Goles recibidos Copa América 2024 Argentina 4-2 Ecuador Ángel Mena

Alan Minda John Yeboah

Jordy Caicedo Mundial Qatar 2022 Argentina 4-2 Francia Kingsley Coman

Aurélien Tchouaméni (fuera) Kylian Mbappé

Randal Kolo Muani Mundial Qatar 2022 Argentina 4-3 Países Bajos Virgil van Dijk

Steven Berghuis Teun Koopmeiners

Wout Weghorst

Luuk de Jong Copa América 2021 Argentina 3-2 Colombia Davinson Sánchez

Yerry Mina

Edwin Cardona Juan Cuadrado

Miguel Borja

Las tandas de penales que Emiliano Martínez superó con Argentina.

“Mirá que te como, hermano”

Otra arista importante a tomar en consideración tiene que ver con los antecedentes establecidos por el propio Martínez, que a lo largo de los últimos años lo han llevado a construir una imagen potente en la portería, muchas veces intimidante si el delantero que tiene enfrente no está preparado para afrontar una situación límite como él. Daniel Ferreyra, portero de larga trayectoria en el fútbol peruano y que actualmente milita en Los Chankas, toma como referencia la frase “mirá que te como, hermano” que en su momento ‘Dibu’ le dijo a Yerry Mina en la Copa América 2021, cuando ganó su primera tanda con Argentina para clasificar a la final frente a Brasil. Aquel día no solo le atajó el disparo a Mina, sino también a Davinson Sánchez y Edwin Cardona.

“En atajar penales hay mucho de intuición y hoy en día con toda la tecnología que tenemos, también hay mucha información. ‘Dibu’ tiene un juego psicológico que empezó a ganar desde la Copa América 2021, en la definición con Colombia, con el ‘mirá que te como’. Ahí empezó a elevar la imagen de un tipo que te gana el duelo psicológico. Quieras o no, en ese momento se hace chico. Con la personalidad que tiene, con esta imagen que se ha ido ganando, ataja los penales. También hay un triunfo psicológico del ‘Dibu’ con respecto a la tanda de penales”, reflexionó el ‘Canguro’, a solas con Depor.

Esta personalidad tan desafiante del ‘Dibu’ ha llevado a que él mismo deba reinventarse, o al menos regular un recurso que hasta hace no mucho era válido. Cuando en marzo del año pasado la IFAB (International Football Association Board) –entidad que establece las reglas del fútbol a nivel mundial– dio a conocer la denominada ‘Ley Anti Dibu’, solo consiguió que se desmitificara esa falsa premisa de que el portero argentino solo atajaba penales porque se movía mucho en el arco o distraía a los rivales. “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”, reza la mencionada norma.

Un mes después de que se difundiera dicha regla, el propio Emiliano se refirió a ella en una entrevista con Perros de la Calle, en donde además de ironizar su aplicación en el fútbol, recalcó que llegó muy tarde. Además, no dejó de mencionar las ventajas que tienen los ejecutantes en comparación de los guardametas, pues si bien está prohibida la ‘paradinha’ patentada por Neymar desde sus días en Santos, estos siguen teniendo un margen más grande para decidir en un penal. “Me encantó, porque siempre buscan una excusa. Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones. La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal…”, declaró en abril del 2023.

La tanda de penales contra Ecuador fue la primera que afrontó Martínez bajo la ley que buscó detenerlo, pero tal como vimos en Houston, no fue necesario que la rompiera para que la historia fuera diferente. De por sí, el hecho de haber solidificado su imagen como un portero psicológicamente inquebrantable, ha llevado a que sus rivales en el mano a mano de los doce pasos duden sobre la decisión que van a tomar. Ya no necesita moverse de un lado a otro para distraer, ni hablar más de la cuenta para confundir al que va a dispararle, solo basta con que este evoque el recuerdo fresco de lo que ‘Dibu’ hizo en una situación así para que el dramatismo lo absorba y piense más de lo que debería. Puede anotarle, sí, porque finalmente esto sigue siendo fútbol; pero ya es una ventaja única para el portero saber que su rival tiene que decidir en función de él, y no a partir de lo que es pueda hacer con su calidad.

Gustavo Roverano también conversó con Depor y tuvo una mirada diferente respecto a la capacidad de Martínez para atajar penales, sin desmerecer que fue vital construir un personaje que fuera capaz de atemorizar a los futbolistas que se parasen frente a él. ”El tema de los penales, tú puedes ser un buen arquero o mal arquero, pero ser bueno para los penales. No tiene que ver con condiciones técnicas, para mí. Tiene que ver con una parte emocional y psicológica que la parte física. Él se ganó una fama de atajador de penales, más todas las payasadas que hizo, y cuando el rival está enfrente se intimida, más allá de que todo lo que hacía ahora esté prohibido”, explicó el exportero y actual entrenador.

Emiliano Martínez es una de las figuras de Argentina en la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

‘Dibu’, un personaje que le dio vida a Argentina

Desde que Martínez apareció en la escena grande del fútbol mundial por sus actuaciones con Argentina, siempre buscó sobresalir imponiendo su personalidad por sobre todas las cosas. Esto está ligado de algún modo a lo que mencionamos líneas arriba, pero está forjado principalmente por la rudeza de la vida que le tocó afrontar desde que salió de Mar del Plata. Pasó por Independiente de Avellaneda, pero fue rechazado por Boca Juniors y River Plate. Miguel Ángel Santoro, exportero y uno de los ídolos del ‘Rojo’, lo abrazó y fue criándolo desde su posición como preparador de arqueros, sin que dejara de lado el lugar humilde de donde vino.

En eso también influyeron Alberto Martínez y Susana Romero, padres de Emiliano, a quienes siempre tiene presente como los referentes de vida. “Siempre me preguntan ‘¿quiénes son tus ídolos en la vida?’ o ‘¿qué arquero mirabas cuando eras chico?’. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, ocho o nueve horas, y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos”, sostuvo ‘Dibu’ con la voz entrecortada, mientras tenía en sus brazos el galardón The Best al mejor portero del mundo, entregado por la FIFA en marzo del 2023. Aunque muchos consideren que algunos de sus comportamientos lindan con la falta de respeto, detrás de su imagen arrogante y desafiante hay un ser humano que se mimetiza dentro del campo de juego. “Era una persona muy tímida”, contó Mandinha Martínez, esposa del ‘Dibu’.

En esa misma línea, Daniel Ferreyra agregó que ve en Emiliano a un arquero de equipo grande, con la capacidad de sostener sobre sus hombros la responsabilidad de aparecer cada vez que sea requerido, por más que sean pocas. ¿Real Madrid? El ‘Canguro’ ni lo duda. “Todas las adversidades que le tocó pasar para llegar a donde está, lo han hecho un tipo fuerte de cabeza. No muchas situaciones lo pueden poner contra las cuerdas. Cuando un arquero te ataja mano a mano, demuestra esta grandeza. Hoy tienes a un personaje que tal vez no es del agrado de mucho por estas cosas del baile, de gozar al rival, pero yo entiendo que también fue el personaje que fue armando con todas las cosas que ha vivido. Yo personalmente creo que es un arquero de equipo grande. No tengo la menor duda de que si lo pones en el Real Madrid, te ataja bien. Ha formado una personalidad que le permite enfrentarse a situaciones muy complejas”.

Argentina respira con vida en esta Copa América, gracias a un marplatense que apareció en el radar de manera inesperada, pero que desde junio del 2021 es el dueño absoluto del arco de la vigente campeona del mundo. Por ahora, a pesar de los cuestionamientos que caen sobre el pésimo funcionamiento que viene teniendo la ‘Albiceleste’ en los últimos partidos, este torneo en Estados Unidos está siendo la nueva luna de miel del ‘Dibu’ Martínez con la gente. Porque no solo aparece en los penales, sino también en los momentos picantes. Ante Ecuador, por ejemplo, le quitó un gol cantado a Jeremy Sarmiento a los 15′. Y es que Emiliano Martínez es eso: un portero hecho para las grandes gestas y que escribe su historia al ritmo de sus bailes. Estamos seguros que todavía tiene mucho por contarnos.

Torneo Partidos jugados Goles recibidos Partidos imbatido Eliminatorias 16 5 12 Copa América 10 3 7 Amistosos 9 1 8 Copa del Mundo 7 8 3 Finalissima 1 0 1

Todos los registros de Emiliano Martínez con Argentina.

Emiliano Martínez registra 43 partidos con la Selección de Argentina. (Foto: Getty Images)





