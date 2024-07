La eliminación de la Selección Peruana en fase de grupos de la Copa América -tras la derrota frente a Argentina el pasado sábado- dejó un profundo dolor entre los hinchas, ya que muchos de ellos habían visto durante casi toda su vida a la ‘Bicolor’ pasar sin problemas a las rondas finales. Y es que desde hace 29 años el combinado nacional siempre superaba la primera etapa del torneo, por lo que el equipo dirigido por Jorge Fossati recibió muchas críticas en los últimos días por su rendimiento en el certamen continental. Sin embargo, esto se ha visto acrecentado por unas imágenes virales en las que aparecen André Carrillo y Christian Cueva en una fiesta, tras su regreso de Miami.

El video generó mucho malestar entre los fanáticos de la blanquirroja y hay muchas opiniones dividias sobre este tema (fueron captados en una discoteca, durante la madugada del pasado lunes). Los futbolistas quedaron desafectados de la Selección Peruana el día siguiente de caer frente a la ‘Albiceleste’ y un sector señala que están en su derecho de salir como cualquier persona en su día libre; sin embargo, hay algunos que ven con malos ojos lo sucedido con la ‘Culebra’ y ‘Aladino’ porque creen que debieron ser más prudentes, sobre todo porque pasó a pocas horas después de la eliminación en el torneo internacional.

Ahora, en la Copa América 2024, Christian Cueva tuvo poca participación con la Selección Peruana, acumulando un total de 24 minutos en los partidos contra Canadá y Argentina. Además, regresó a la actividad oficial tras ocho meses de inactividad, habiendo jugado su último partido en octubre del año pasado con Alianza Lima. Por otro lado, Carrillo registró solo 11 minutos contra Canadá y estuvo en la banca en los encuentros frente a Chile y Argentina. Después del torneo, regresará a Al-Qadsiyah para competir en la liga de Arabia Saudita.

André Carrillo, junto a Christian Cueva, salieron tras la eliminación de Perú de la Copa América 2024. (Foto: Composición Depor).

Voces dan su opinión

El técnico nacional, Orlando Lavalle, habló con Depor y dio su punto de vista sobre este tema. “No soy una persona ilusa, soy una persona de fútbol y de mucho tiempo. Obviamente están en su derecho de ir a divertirse y de hacer en sus ratos libres lo que a ellos les plazca, pero hay un tema de dignidad y de responsabilidad personal. Yo creo que no era prudente por más que digan que puedan salir. Hay que tener la vergüenza de al menos decir ‘bueno, me encierro en un lado y me divierto’ y no exponiéndome también donde haya gente que le pueda faltar el respeto. Podían hacerlo, pero de otra manera. No era el momento, ni el lugar indicado para irse a divertirse”, comentó el actual entrenador de CNI de Iquitos.

Mientras que Carlos Silvestri, DT de Comerciantes Unidos, indicó que “esa situación es muy particular porque es fuera del campo de juego. Estamos hablando de conductas y las personas responsables que están involucradas deben ver esos temas”. Además, sobre las críticas de los aficionados señaló que “en la vida cada uno es libre de sentir emociones y sensaciones con respecto a situaciones y circunstancias no solo deportivas sino de la vida. No todos vamos a poder llegar a un punto intermedio. Muchas personas van a estar a favor y en contra. Cuando hay sentimientos, hay poca objetividad”.

Por su parte, el periodista Julián Fernández consideró que “el juicio que se está haciendo sobre ellos está muy condicionado sobre la formación de cada uno. Hay futbolistas en Europa que pierden una final de Champions y al día siguiente tienen que estar en un yate en Polinesia o en un resort 5 estrellas en Dubái. Tal vez están cometiendo el mismo acto que estos dos futbolistas, pero no se tiene acceso y es más privado”.

El comentarista de RRP explicó que es más alarmante que ‘Aladino’ aún no tenga equipo. “Para mí es más preocupante que (Christian) Cueva a días que empiece el campeonato no tenga club, que lo del domingo en la noche. Por él y por los partidos de septiembre. Mientras que (André) Carrillo está de vacaciones y avaló con sus declaraciones las acciones que tuvo. Me parece que no violaron ninguna norma y el sentido común o el juicio social está condicionado de acuerdo a cada persona que lo hace”, dijo el también panelista en ‘Estudio Fútbol’ de A Presión, quien se refirió al sentir del hincha: “Enoja más por el bajo rendimiento de ellos en Selección, más que por la eliminación que se pudo haber dado de igual manera”.





