Cada vez que nace una estrella en el fútbol, la presión mediática por ver cómo se supera en cada partido, con la finalidad de ver el potencial que puede tener, siempre será una ‘mochila’ que tendrán que cargar. Son pocos los que siguen dejando al mundo maravillado en cada fecha, como el caso de dos grandes: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, su era terminó, lo que abre el paso a una nueva, como nos lo demuestra un pequeño jugador pero habilidoso que nació en la ciudad de Taguatinga (Brasil): Endrick, quien fue fichado por nada más y nada menos que el Real Madrid, que ve con buenos ojos lo que puede dar el atacante. Sin embargo, en su último partido con Brasil, dejó una estadística más que preocupante, algo muy extraño para un jugador de su calidad.

El presente de la selección de Brasil, para aficionados de antaño al fútbol, resulta ser extraño. Pues, los tenía acostumbrados a ser un equipo ‘temible’ y el rival que tenía al frente era sobrepasado con facilidad, tanto por tener jugadores que en lo grupal podían ser efectivos, donde el ‘joga bonito’ era su ADN en cada partido, como también porque algunos de sus cracks podían sacarse alguna genialidad del sombrero.

Ahora, los aficionados brasileños, en otra situación, viven momentos de tensión, porque temen lo peor: no clasificar al próximo Mundial 2026 (en la tabla de las Eliminatorias andan en el sexto lugar). Tienen un equipo en el que la palabra ‘cracks’ apenas se puede considerar para algunos, pues no mantienen la efectividad y liderazgo que se veía anteriormente o lo que logran ser en sus clubes. Sin embargo, el nombre de Endrick, por su estilo de juego y actitud, les da esa esperanza en tanta desgracia.

En la última Copa América 2024, tras ser eliminados por penales contra Uruguay, Brasil vio cómo el joven futbolista Endrick dejó números muy negativos en las estadísticas, contrastando con su desempeño en São Paulo, su exequipo. El delantero, quien jugó como titular y lideró el ataque de la canarinha, no logró inquietar a Mathias Olivera y Ronald Araújo en el campo, no siendo un problema para ellos.

Pese a tener tres goles en diez partidos, contra los charrúas generó preocupación al registrar una estadística alarmante que se difundió rápidamente: durante los 90 minutos que jugó, solo logró completar un pase exitoso, el cual fue en el saque inicial. Este dato revela las dificultades del jugador durante el partido y se une a otros números preocupantes, como las 14 pérdidas de balón, los nueve duelos perdidos de los 13 que disputó y solo un regate realizado en todo el encuentro.

¿Qué dijo el DT sobre el incómodo momento previo a los penales?

El final del partido contra Uruguay fue dramático y las imágenes de los momentos previos a la tanda de penales se hicieron virales en las redes sociales. Mientras Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, hablaba con sus jugadores y daba a conocer la lista de ejecutantes, con el entrenador brasileño Dorival Júnior pasaba todo lo contrario: fue ignorado por los suyos aún cuando intentó tomar la palabra.

En la conferencia de prensa posterior al choque, Dorival lo sucedido: “Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando, estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido”.





Las reflexiones finales de Dorival

A pesar de la eliminación, Dorival defendió el trabajo y la actitud de su equipo. “Nos vamos invictos del torneo, pero no satisfechos. Por lo que trabajamos teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de ellos. Creo que hubo entrega y espíritu de lucha. En ningún momento, el equipo dejó de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso”, reflexionó el entrenador.

Dorival asumió la responsabilidad de los resultados y enfatizó la necesidad de paciencia en el proceso de construcción del equipo, de cara a las Eliminatorias en el mes de setiembre: “No son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia”, subrayó al respecto.

Dorival, que reemplazó al interino Fernando Diniz, acumula apenas ocho partidos como DT en Brasil. (Foto: AP)





