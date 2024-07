La eliminación de Brasil de la Copa América 2024 ha sido un golpe duro que hasta el momento muchos no pueden asimilar. La ‘Canarinha’ se despidió en cuartos de final por la vía de los penales tras fallar dos de sus disparos ante Uruguay y cerrar una lamentable actuación en el certamen. Una travesía que duró menos de lo que se esperaba y uno de los que más sufrió fue Neymar, quien fue captado llorando en una discoteca al enterarse del resultado.

El astro brasileño, que aún está alejado de las canchas tras sufrir una dura lesión en la rodilla en octubre del 2023, se le vio de cerca acompañado a su selección antes y durante la Copa América. Incluso fue a saludar a sus compañeros y vio de cerca el empate sin goles ante Costa Rica, en el debut. No obstante, ninguno podía planificar una despedida tan rápida en cuartos de final.

Para el partido contra Uruguay, Neymar no fue al estadio y en redes sociales se viralizó un video suyo siguiendo el encuentro desde una discoteca. En las imágenes se observa a ‘Ney’ con unos amigos siguiendo de cerca con el celular el transcurrir del juego. Sin embargo, a la hora de los penales y luego de consumada la eliminación, el ‘10′ rompió en llanto y tuvo que ser consolado por uno de sus allegados.

Dorival Júnior fue ignorado por los jugadores de Brasil en la tanda de penales ante Uruguay. (Foto: AP / Video: DSports - DIRECTV)

¿Qué dijo el DT sobre el incómodo momento previo a los penales?

El final del partido contra Uruguay fue dramático y las imágenes de los momentos previos a la tanda de penales se hicieron virales en las redes sociales. Mientras Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, hablaba con sus jugadores y daba a conocer la lista de ejecutantes, con el entrenador brasileño Dorival Júnior pasaba todo lo contrario: fue ignorado por los suyos aún cuando intentó tomar la palabra.

En la conferencia de prensa posterior al choque, Dorival lo sucedido: “Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando, estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido”.

Las reflexiones finales de Dorival

A pesar de la eliminación, Dorival defendió el trabajo y la actitud de su equipo. “Nos vamos invictos del torneo, pero no satisfechos. Por lo que trabajamos teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de ellos. Creo que hubo entrega y espíritu de lucha. En ningún momento, el equipo dejó de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso”, reflexionó el entrenador.

Dorival asumió la responsabilidad de los resultados y enfatizó la necesidad de paciencia en el proceso de construcción del equipo, de cara a las Eliminatorias en el mes de setiembre: “No son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia”, subrayó al respecto.

Los números de Dorival

Desde que reemplazó al interino Fernando Diniz, Dorival ha dirigido ocho partidos al frente de la selección brasileña. Aunque está invicto con tres victorias y cinco empates, los resultados han sido insuficientes para satisfacer las altas expectativas de la ‘Canarinha’.

El equipo está en una fase de transición, buscando recuperar el estilo y la eficacia que históricamente han definido al fútbol brasileño. “Es cierto que hoy tenemos menos que antes a la hora de hacer comparaciones. Es un conjunto en construcción”, admitió Dorival, reconociendo los desafíos que enfrenta en su misión de revitalizar al equipo. Veremos el desenlace en los siguientes días.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR