Argentina venció con autoridad a Canadá (2-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y clasificó a la gran final de la Copa América 2024. Es la tercera final consecutiva que jugará la ‘Scaloneta’, tras las finales de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022 (ambas las ganó). El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar un fútbol asociativo y rápido -tras el amargo empate (1-1) con Ecuador en los 90′ en los cuartos de final- y va por el bicampeonato continental. Una excelente noticia es que Lionel Messi dejó atrás su molestia muscular y nuevamente está en el máximo nivel. Imposible no destacar a Julián Álvarez y también al ‘Dibu’ Martínez, que apaga el fuego cuando es necesario. El equipo no pierde el hambre de gloria.

Argentina recuperó la memoria ante Canadá

En los cuartos de final, Argentina fue superada por Ecuador y -con las justas- aguantó el empate en los noventa minutos. Afortunadamente, la figura del ‘Dibu’ se agigantó en la tanda de penales y avanzó a las semifinales. Era el turno de enfrentar a Canadá, un rival audaz y que salió a jugar y ser ofensivo. En los primeros minutos, la ‘Albiceleste’ no la estaba pasando bien, pero poco a poco comenzó a recuperar la memoria y empezó a dominar las acciones a través de la posesión y los toques rápidos.

El técnico apostó por Enzo Fernández y Ángel Di María. Arriba, Messi jugó de falso nueve, con el ‘Fideo’ a la derecha y con la ‘Araña’ casi de extremo izquierdo. Luego de un comienzo un poco flojo, Argentina agarró la manija y sus volantes y delanteros se encendieron. Leo estuvo muy activo, con Di María dejando todo cada vez que encaraba. Se vio un juego asociado, circulación del balón y esos pases entre líneas que marcan la diferencia. Justo esa fue la clave para anotar el 1-0: De Paul dio un gran pase y Julián controló y definió como el crack que es. Messi aumentó la cuenta y la ‘Albiceleste’ no tuvo mayores problemas para quedarse con el triunfo y la clasificación.

Argentina volvió a su mejor nivel en el triunfo por 2-0 sobre Canadá. (Foto: Argentina)

Otra vez apareció la ‘Araña’ en una semifinal

Julián Álvarez siempre aparece en los momentos importantes. Lionel Scaloni decidió ponerlo en el once titular y la ‘Araña’ no decepcionó: presionó constantemente a los canadienses, se agrupó bien con sus compañeros y, lo más importante, logró abrir el marcador cuando Argentina no la estaba pasando bien. El delantero del Manchester City recibió un buen pase de De Paul, controló el esférico y, una vez que estuvo mano a mano con Maxime Crépeau, definió entre sus piernas. Otro gol para el atacante en una semifinal de un torneo de selecciones.

Fue el noveno gol del exfutbolista de River Plate con la ‘Albiceleste’ en 35 partidos disputados, contando las Eliminatorias Sudamericanas, el Mundial, la Copa América, la Finalissima y amistosos. Recordemos que, en las semifinales de la Copa del Mundo 2022, Álvarez fue la figura al anotar un doblete en el 3-0 sobre Croacia. Ya ganó tres títulos con su selección.

Cabe mencionar que Julián irrumpió en la Selección Argentina en junio de 2021, debutando en el empate 1-1 con Chile por el proceso clasificatorio. Pese a ser su primer partido oficial, el delantero dejó entrever su potencial con destellos de picardía y mucha habilidad. Su ascenso continuó en la Copa América 2021. Si bien no tuvo muchos minutos, demostró su capacidad de adaptación y su disposición para aportar en cualquier rol. En el Mundial Qatar 2022 fue su despegue: se consolidó como titular, jugando los siete partidos y anotando cuatro goles. Su actuación no solo fue destacada por sus goles, sino también por su juego asociativo, su inteligencia táctica y su constante sacrificio por el equipo.

Julián Álvarez fue titular en la semifinal de Copa América ante Canadá. (Foto: Argentina)

Lionel Messi ha anotado en seis Copa América

En el inicio del segundo tiempo, Argentina encontró el segundo gol en el MetLife Stadium. Un tanto que le dio más tranquilidad. ¿Quién marcó? El emblema de la ‘Albiceleste’, Lionel Messi. El rosarino desvió un remate del mediocampista Enzo Fernández y venció al guardameta canadiense. De esta forma, se convirtió en el segundo futbolista en anotar en seis ediciones de la Copa América diferentes (2007, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024) e igualó al brasileño Zizinho.

Pero eso no es todo: el exjugador del FC Barcelona se transformó en el segundo máximo goleador de selecciones en la historia, al alcanzar las 109 conquistas del iraní Ali Daei. El primer lugar le pertenece al portugués Cristiano Ronaldo, que marcó en 130 ocasiones. Otro detalle no menor: Leo se convirtió en el tercer máximo goleador histórico de la Copa América, con 14 goles, los mismos que Paolo Guerrero y Eduardo Vargas. Por delante están Teodoro Fernández/Severino Varela (15) y Zizinho/Norberto Méndez (17).

Lionel Messi marcó su primer gol en la Copa América 2024. (Foto: Argentina)

¿Cuándo es la final de la Copa América 2024?

La gran final de la Copa América 2024 se realizará el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El compromiso, que será decisivo y muy importante, está programado para jugarse a las 7:00 de la noche (horario en Perú, 8:00 p.m. en Chile y 9:00 p.m. en Argentina) y será transmitido por DSports (DIRECTV). La ‘Albiceleste’ es el vigente campeón continental y se medirá contra el ganador de la llave entre Uruguay y Colombia.

Cabe mencionar que los ‘charrúas’ y los ‘cafeteros’ se enfrentarán este miércoles 10 de julio desde las 7:00 p.m. (horario en Perú y Colombia, 9:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y se podrá ver por DSports (DIRECTV). En suelo uruguayo será transmitido también por AUFTV, Antel TV y TV Ciudad; mientras que en territorio colombiano se podrá ver en Win Sports, Caracol TV y Canal RCN. Será un duelo de poder a poder para definir al segundo finalista.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR