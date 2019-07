¡Messi dispara a la Conmebol! Explicó la razón por la que decidió no recibir la medalla de bronce

Lionel Messi decidió no salir a recibir la medalla del tercer lugar a pesar que Argentina terminó el partido ante Chile con el rostro en alto. Un claro 2-1 le entregó a los albicelestes la medalla de bronce, pero el '10' la rechazó. Tras el partido los medios de prensa le consultaron el por qué de su decisión.

"No tenemos que ser cómplices de esta corrupción, por eso no fui a la premiación. Quizás esto fue mandado y me pasaron factura por lo que dije", explicó el delantero del Barcelona que se fue a los vestuarios tempranos luego de ver la tarjeta roja tras pelear con Gary Medel.

Las palabras de Messi se refieren a las distintas discusiones que existen por el mal manejo de los árbitros en el torneo. La Conmebol fue señalada por el delantero tras el partido de semifinales ante Brasil. Para él, existe favoritismo para los locales.

"Todas las boludeces se cobraron a favor de Brasil, tarjeta para nosotros y para ellos no. Jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR", dijo tras el 2-0 ante los dirigidos por Tite.

Messi, considerado por muchos el mejor del mundo, estuvo muy motivado, pese a que otra vez se ha quedado sin títulos con la albiceleste: desde su posición de 'falso 9' abrió juego, busco espacios y trianguló con Agüero y Dybala, la gran novedad del once inicial.



También advirtió sobre la final: "¿Brasil campeón? Yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá que los árbitros y el VAR no tengan nada que ver y que Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo. Pero lo veo difícil".

