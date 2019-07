¡Le respondieron a Messi! El mensaje de Conmebol tras la acusación de "corrupción" del argentino

Lionel Messi encendió la polémica tras el Argentina vs. Chile de Copa América 2019. El delantero decidió no salir a recibir la medalla por el tercer lugar acusando que "no quiere ser parte de esta corrupción". De inmediato saltaron a la luz diversas reacciones. Horas después fue el turno de Conmebol.



El ente máximo del fútbol Sudamericano se sintió tocado tras la acusación, por lo que decidió sacar un comunicado dejando claro que es necesario que se primer el "fair play" en cada una de las competiciones que organiza.

"En el fútbol a veces se ganan y a veces se pierde y un pilar fundamental del fair play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decsiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles".



Comunicado de Conmebol en respuesta a Messi. (@Conmebol) Comunicado de Conmebol en respuesta a Messi. (@Conmebol)

"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde 12 selecciondes, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundandas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América", agregó.



El capitán argentino fue expulsado el sábado en el estadio Arena Corinthians tras protagonizar un altercado con Gary Medel, en el que el chileno también fue removido de la cancha.



"Otra vez no se usó el VAR para revisar la jugada de la expulsión, me voy tranquilo pese a la bronca de no haber podido terminar este partido. Lo que dije la otra vez quizás pasó factura (tuvo un costo). Con una amarilla se terminaba todo", afirmó el jugador del Barcelona.



El comunicado de Conmebol finaliza con: "Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionaes de la CONMEBOL".



► Se la tienen jurada: Atlético Madrid y la dura sanción que caerá sobre Griezmann si no va a los entrenamientos



► Se puso las pilas: PSG anunció al reemplazo de Gianluigi Buffon, quien regresó a Juventus



► No todo está perdido: Neymar le pone una condición al Barcelona para forzar su salida del PSG



► ¡Otra baja oficial! Real Madrid deja escapar a un jugador más y el AC Milan cierra un nuevo fichaje