Cuando tomó la decisión de dar el sí y ponerse el buzo de la Selección Peruana, Jorge Fossati sabía que el reto era complicado. Veníamos de un breve proceso con Juan Reynoso, sin ninguna victoria en el arranque de las Eliminatorias, golpeados en el último lugar de la tabla sudamericana, con apenas dos puntos y sin una idea de juego clara; pese a todo ese panorama, el charrúa aceptó la tarea de darle un rumbo a la ‘Bicolor’. Sin embargo, en estos primeros seis meses de gestión, tuvo que lidiar no solo con los problemas típicos que afronta nuestra ‘sele’, también con temas externos a su labor.

Con el desafío de encontrar soluciones para el funcionamiento colectivo del equipo bajo su 3-5-2, la poca claridad ofensiva y seguir recurriendo a jugadores experimentados ante la escasez de recursos, se le suma también obstáculos desde afuera, que de una u otra manera afectaron a la Selección Peruana. Desde la voz de protesta que hizo Fossati a los clubes de la Liga 1 por el Preolímpico Sub 23, desarrollado en Venezuela, hasta el reciente caso de Renato Tapia y su ausencia en el viaje a Estados Unidos por no llegar a un acuerdo con la FPF sobre su seguro ante lesiones. Son más las dolores de cabeza que tiene el ‘Nono’ en estos momentos.

Los obstáculos que ha tenido Fossati

El Preolímpico Sub 23

En su primer de trabajo que tuvo con la selección, Fossati aprovechó para presenciar los entrenamientos de la Sub 23 de José del Solar, que se preparaba para el Preolímpico de la categoría. Su visita fue para crear lazos y un compromiso transversal entre ambos comandos técnicos en pro de la ‘Bicolor’. Por ello, cuando la ‘sele’ de ‘Chemo’ afrontó el torneo de la manera que lo hizo, con todas las limitaciones y negativa de los clubes, el uruguayo no se calló y decidió alzar su voz de protesta.

La negatividad de los clubes peruanos de ceder a los jugadores que había pedido ‘Chemo’ para el Preolímpico obligó al entrenador a recurrir a nombres de otras categorías, como de la Sub 18 y Sub 20. El resultado no fue alentador, Del Solar amenazó con irse si la historia se repetía con la Sub 20. Este mensaje fue respaldado por el estratega uruguayo a las semanas siguientes, dejando en claro la necesidad de los chicos para que tengan estos espacios, pensando en su internacionalización y, de paso, una eventual y futura convocatoria a la selección mayor.

Jorge Fossati y el diálogo que tuvo con 'Chemo' del Solar en su primer día de entrenamiento como seleccionador. (Foto: Selección Peruana)

“Hace dos meses Diego Romero y Erick Noriega jugaron cuatro partidos y en los cuatro estuvieron notable, los dos. Qué pena que no hayan ido otros jugadores porque los clubes no los prestaron, qué pena. Creo que fue una mala decisión de los clubes, hasta poco inteligente, porque si quieren proyectarlos internacionalmente, nada mejor que permitirles que jueguen en la selección y no cambiar de que estén en un Preolímpico por estar en dos partidos amistosos con el club”, declaró en conferencia de prensa.

Jorge Fossati, a su vez, indicó: “Como mínimo fue un error que los clubes no cedieran a los jugadores que quería el técnico. No se piensa en el bien del fútbol peruano, que tendría que estar por encima de todo. Segundo, porque no se le dio la oportunidad a esos jóvenes de participar de un torneo de selecciones y hasta, desde el punto de vista económico... los propios clubes deberían pensarlo antes de negarse, porque difícilmente esos chicos encuentren otra vitrina mejor como la que pudo ser el Preolímpico. Y todo eso solo para quedarse haciendo partidos amistosos con sus clubes”.

El uruguayo tildó de “infame” el que la selección Sub 23 no haya podido ser representada de la mejor manera, con todos sus jugadores potenciales, sobre todo los de la Liga 1. “Hoy por hoy, lo que estamos haciendo es tratar de ayudar en lo que podamos, ayudar a las selecciones juveniles. Precisamente, es un deber de todos los que estamos acá, pensar no solo en el presente, sino en el futuro del fútbol peruano”, añadió sobre el caso.

Llamado de atención alrededor de la Liga 1

Fossati también fue crítico de la Liga 1, en especial en temas de plazos para anunciar las convocatorias y que estas no afecten a los clubes ni el desarrollo de los partidos.“Queríamos evitar incidir en el normal desarrollo de la liga, por eso buscamos las formas de que todas las fechas los clubes tengan los jugadores a disposición y no que tengan que jugar alguna fecha sin los jugadores de la selección”, dijo en su momento. Además, dejando en claro que solo iba a pasar por esa vez.

En esa misma línea, optó por no anunciar a sus convocados locales hasta el final de la participación de los clubes en torneos internacionales y el cierre del Apertura. “Vamos a esperar que terminen los partidos de Copa (Libertadores y Sudamericana) para dar a conocer la lista de convocados del medio local, independientemente de que algunos jugadores estarán desde el lunes entrenando en Videna porque el fin de semana concluye el Apertura”, comentó durante una de sus últimas conferencias.

La ausencia de Yoshimar Yotún

Otro inconveniente con el que Fossati tuvo que lidiar fue la baja de Yoshimar Yotún. En sus dos convocatorias, el uruguayo no pudo tenerlo por distintas lesiones; sin embargo, la más reciente, terminó siendo la de mayor gravedad (se perdería el resto del año). No contar con un jugador de sus características resulta un problema grande dentro del esquema del charrúa, ya que no habrá ese primer pase en la mitad de la cancha y un actor importante dentro de la construcción de jugadas y el funcionamiento colectivo.

“Yoshimar ha sido un jugador muy importante para nosotros. Lamentablemente, su lesión le impedirá llegar a la Copa América, lo cual es una gran pérdida para el equipo”, fueron las palabras de Fossati una vez enterado la situación de Yotún. Ahora, no fue el único problema respecto al capitán de Cristal; la poca comunicación que hubo entre el departamento médico celeste y su par en la selección le generó otro malestar al técnico charrúa, pues se terminó enterando de la gravedad de la lesión de ‘Yoshi’, así como la de Renato Solis, a través del comunicado de la institución de La Florida.

“En el caso de Yoshimar, fue operado. Nos enteramos por la web oficial del club, pero no por otros medios. No sé por qué. No podemos tener un informe oficial de nuestros médicos. En este caso específico, con todo respeto, pero cuando se trata de jugadores de Cristal, nuestro cuerpo médico pregunta y no les llega la información que necesitamos tener. En el mismo comunicado nos enteramos del grado de la lesión de Renato Solís. En varias ocasiones, hemos llegado a hablar directamente con los jugadores, porque nuestros médicos no tienen más que la información oficial”, reclamó el uruguayo.

Yoshimar Yotún no puede hasta ahora debutar en la 'era' de Jorge Fossati. (Giancarlo Ávila / @photo.gec)

Su solicitud tuvo eco en La Florida y después de un par de días Joel Raffo salió a aclarar este asunto, asegurando que la relación entre las dos entidades venía siendo de la mejor. “Me sorprendió muchísimo esa declaración porque la comunicación entre nuestra área médica y el área médica de la federación es continua y constante. Al punto de que semanas atrás nos habían reconocido, felicitado, de que hoy somos el único club que tiene un área de fisiología, somos el club que tiene que justamente el área de rendimiento, comparte todos los informes”, respondió el presidente de Cristal en DSports.

“Al punto que la misma federación tiene acceso al sitio de intranet, donde entras a ver los resultados de las resonancias. Entonces no pueden decirnos de que no tenían la información si es cuestión de entrar tú mismo en tu máquina con el código correspondiente, los accesos correspondientes y ver los resultados de la resonancia de justamente de los futbolistas que estaban previos a ser operados”, expresó Raffo sobre el reclamo que realizó Fossati.

Caso Tapia

El más reciente dolor de cabeza del ‘Nono’ es sin duda el caso de Renato Tapia. A horas de subirse al avión que los llevaría a Estados Unidos, el ‘Cabezón’ no fue parte de la comitiva. En un primer momento, la FPF sacó un breve comunicado aduciendo temas administrativos y contractuales, y posteriormente la respuesta del ‘Capitán del presente’ se dio a conocer. El aún volante del Celta de Vigo justificó su ausencia debido a la falta de póliza contra lesiones que intentó pedirle a la máxima autoridad del fútbol peruano, la cual no llegó.

“El contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias es entre julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos me significa un alto riesgo para mi futuro. Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) antes del amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que puedan protegerme en caso de una grave lesión. No teniendo una solución por parte de la FPF, decidí jugar el amistoso poniendo en riesgo mi integridad física. Tuve la esperanza de que en los siguientes días se solucionara el tema, sabiendo que hoy (martes 11) era el día límite, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Por esta razón me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión”, explicó Tapia.

No tuvo respaldo de FPF: Renato Tapia explicó por qué no viajó a Estados Unidos.

A su llegada a Estados Unidos, Agustín Lozano se refirió a lo sucedido. “Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF”, dijo en América Televisión. El presidente de la FPF explicó que el asunto necesitaba de una autorización y un consejo directivo. “Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, indicó. Esta necesidad de un proceso más formal y burocrático tomó tiempo y llegó a un punto crítico el día del partido con Paraguay, en el Monumental. A pesar de las circunstancias, Tapia jugó ese partido.

El titular de la FPF aseguró que las gestiones para solucionar el problema de Tapia estaban muy avanzadas. “Se han hecho muchas gestiones, que tranquilamente pudieron haberse solucionado entre mañana o pasado, en pocos días era imposible lograr algo así”, afirmó. Sin embargo, resaltó que la decisión final sobre la reincorporación de Renato Tapia no depende de él. “Es una decisión que él (Renato Tapia) tiene que tomarla y naturalmente el profesor Fossati será quien decida si tendrá que reincorporarse para los siguientes partidos o lo que determine. Nosotros como directivos sabremos respetar”, concluyó Lozano.

Y si bien el tema aún era una interrogante, Jorge Fossati señaló lo siguiente desde Estados Unidos: “Hablé con Renato (Tapia) el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América”. Son horas críticas en la interna de la ‘Bicolor’ y para el DT, que deberá recurrir a otra alternativa para sustituir a Tapia en su oncena inicial.





