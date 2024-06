En una conferencia de prensa, Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, confirmó que Renato Tapia no estará en la Copa América de Estados Unidos. El mediocampista señaló que su ausencia se debe a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le otorgó una protección ante los riesgos de una posible lesión grave. Esta decisión del todavía jugador del Celta de Vigo -termina su contrato este fin de mes- ha generado diferentes opiniones por parte de personas ligadas al fútbol. El último que se pronunció fue Roberto Palacios, uno de los históricos de la Bicolor.

El ‘Cabezón’ resaltó que su vínculo contractual con el club español está por concluir y participar en los próximos partidos de la Blanquirroja en ese contexto sería “un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”. Entonces, luego de que Agustín Lozano, titular de la FPF, no le pudiera conseguir un seguro, solo le quedó tomar la decisión de no jugar. “No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay”, añadió.

El tema ha sido controversial y ahora el ‘Chorri’ fue el dio de su opinión. Para el ídolo de Sporting Cristal, la baja de Tapia es dolorosa por el nivel que demostró ante los paraguayos; sin embargo, señaló que exjugador de Feyenoord no ha tenido minutos en el último año y que Fossati debe tener alternativas para reemplazarlo. “En el último año Tapia no ha jugado por lesiones. Entonces, ahí está la preocupación, en cualquier momento se puede lesionar jugando o entrenando”, indicó a GOLPERU.

“Ahora, para mí, no es jugador que tiene que estar sí o sí. Lastimosamente, (Pedro) Aquino se lesionó porque tranquilamente él se hubiera podido comer la cancha, pero ahí también está (Wilder) Cartagena, quien también podría asumir esa posición”, declaró Palacios, quien jugó un total de 128 partidos con la Selección Peruana. “En el último partido ante Paraguay, Tapia fue uno de los más destacados, es su forma de jugar. Pero, yo pienso que hay jugadores y el comando técnico pienso que ya debe tener la variante que puede sustituir a Tapia”, añadió.

Finalmente, el ‘Chorri’ se refirió al nivel de la Blanquirroja. “No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que aún nos falta conseguir ese nivel que todos los peruanos queremos para que podamos pensar que se puede hacer una buena Copa América. Esperemos que el viernes el equipo haga un buen partido, mejore en todos los aspectos y especialmente buscar el arco rival porque sino hacemos goles no hay forma de ganar. Estoy seguro que los chicos van a mejorar después de ver las cosas que nos han faltado”, concluyó.





¿A qué hora y dónde ver Perú vs. El Salvador?

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para medirse con El Salvador, en su segundo amistoso de junio previo al inicio de la Copa América. Este encuentro se realizará el viernes 14 a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park. Será la cuarta prueba para Jorge Fossati desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

El compromiso ante los salvadoreños será transmitido a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. Recuerda que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. No te lo puedes perder.





Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR