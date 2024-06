La Selección Peruana se está preparando intensamente para sus próximos desafíos en Estados Unidos, que incluyen un amistoso contra El Salvador y su participación en la Copa América. No obstante, el caso de Renato Tapia sigue siendo un tema candente que trascendió fronteras. El aún jugador del Celta de Vigo, no viajó a Estados Unidos, y tras esto Jorge Fossati indicó que ‘Cabeza’ no participará en el torneo internacional. Esta decisión generó reacciones dentro del equipo, y uno de los referentes de la selección, Carlos Zambrano, expresó su sorpresa ante la decisión de su compañero. A pesar de ello, Zambrano enfatizó que tanto Renato como la Federación Peruana de Fútbol (FPF), priorizan su bienestar.

Tras conocer que el mediocampista peruano no jugará el partido del viernes ni la Copa América, son 28 jugadores los que se preparan para estar en la lista de 26 que exige el torneo. Ante esto, Carlos Zambrano habló sobre la postura de Tapia, tras ser descartado de estos compromisos. “Nos apenamos que no esté con nosotros porque estuvo todos los días de entrenamiento y el último día nos tomó por sorpresa pero son posturas que se entienden”, comenzó declarando el defensa.

“Él como jugador cuida su bienestar y la Federación también ve su bienestar. No estoy muy metido en el tema, todo pasó tan rápido que no pudo llegar a buen puerto. Es una pena porque Renato es un gran jugador que nos suma mucho pero ya escapa de nuestras manos”. completó Zambrano. “Esperemos que se solucione pronto, pueda tener un nuevo contrato y estar nuevamente en la selección ya que aquí es una parte importante”, dijo el zaguero que buscará este viernes sumar su segundo partido como titular.

Asimismo, Carlos habló sobre el sistema de juego que pondrá Jorge Fossati para enfrentar a El Salvador, el último amistoso previo al inicio de la Copa América. “El funcionamiento te acerca más al resultado, es importante tener una idea, no nos apuremos, recién tenemos pocos partidos. La gente exige mucho los resultados pero es un nuevo proceso y no es fácil tampoco. Vamos a matarnos en el campo pero esto va a llegar poco a poco”, declaró.

El próximo viernes 21 de junio, la Bicolor comienza una nueva aventura en este torneo internacional, enfrentando a Chile, ahora dirigido por Ricardo Gareca. El Kaiser ya conoce a la perfección lo que es jugar este certamen y habló sobre su primer rival y las aspiraciones del grupo. “El primer objetivo es Chile, sabemos que es el partido a ganar, es el clásico rival de toda la vida y apuntamos a ese primer partido, eso va a dirigir mucho nuestro camino. Con una victoria te acomodas bien y una derrota te complica todo”, enfatizó.

Por último, también comentó sobre cómo le fue a la Roja en su último partido previo a enfrentarlos. Pese a que el equipo del Tigre llega con una victoria y el de Fossati con dudas, el central indicó que todo se verá en el campo. “Justo estábamos en el avión, cuando aterrizamos escuchamos el resultado. Sorprendente pero en el fútbol no hay lógica, pasan muchas cosas y eso no significa nada. Tenemos que pensar en lo que hacemos nosotros y mejorar, con el ‘profe’ tenemos pocos partidos pero confiamos en nosotros y vamos a resolver esos detalles”, declaró.





La versión de Renato Tapia

El futbolista, a través de su comunicado, mencionó que “como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”. El volante de Celta de Vigo, a propósito de ello, dio detalles de la postura que tomó la Federación Peruana de Fútbol en medio de este escenario.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo de todos, una responsabilidad para la cual siempre se ha preparado con el fin de representar a su país. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.

Renato Tapia explicó por qué no jugará la Copa América con Perú. (Foto: Renato Tapia / X)





La versión de Agustín Lozano y la FPF

En una entrevista con América Deportes, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), abordó el tema candente del momento: la situación de Renato Tapia y su decisión de no viajar con la delegación para afrontar el certamen de Conmebol, tras no recibir respaldo de la FPF. El representante del fútbol peruano que se encuentra acompañando a la Bicolor en Estados Unidos, dijo cómo sucedieron los hechos.

La historia comenzó el 3 de junio, cuando Lozano se reunió con Tapia durante los entrenamientos. “Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF”, comentó Lozano. El presidente de la FPF explicó que el asunto necesitaba de una autorización y un consejo directivo. “Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, indicó. Esta necesidad de un proceso más formal y burocrático tomó tiempo y llegó a un punto crítico el día del partido con Paraguay. A pesar de las circunstancias, Tapia jugó ese partido.

Uno de los puntos más delicados es la posible integración de Renato Tapia al grupo después del amistoso contra El Salvador. “Que Renato pueda integrarse no es un tema que dependa de mí, eso depende netamente del profesor Jorge Fossati”, sostuvo Lozano, quien hizo énfasis en la autonomía del cuerpo técnico sobre decisiones del vestuario. Además, destacó la importancia de la relación entre el jugador y el entrenador.

El titular de la FPF aseguró que las gestiones para solucionar el problema de Tapia estaban muy avanzadas. “Se han hecho muchas gestiones, que tranquilamente pudieron haberse solucionado entre mañana o pasado, en pocos días era imposible lograr algo así”, afirmó. Sin embargo, resaltó que la decisión final sobre la reincorporación de Renato Tapia no depende de él...

“Es una decisión que él (Renato Tapia) tiene que tomarla y naturalmente el profesor Fossati será quien decida si tendrá que reincorporarse para los siguientes partidos o lo que determine. Nosotros como directivos sabremos respetar”, concluyó Lozano.

