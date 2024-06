Perú vs. Canadá chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV (Canal 4), América TVGO, DSports (DIRECTV) y DGO, por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Este compromiso está programado para el martes 25 de junio desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Children’s Mercy Park (Kansas City, Estados Unidos). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Perú llega a este partido después de empatar por 0-0 con Chile, en lo que fue su debut en esta Copa América 2024. Si bien los dirigidos por Jorge Fossati no tuvieron un buen primero tiempo, mejoraron en la etapa complementaria y eso les permitió equiparar el trámite del encuentro. Incluso, hallaron opciones para inquietar la portería protegida por Claudio Bravo.

Canadá, por su parte, llega a este duelo después de perder por 2-0 ante Argentina. El elenco norteamericano no fue un rival sencillo para la vigente campeona del mundo, pues tuvo algunas opciones que exigieron a Emiliano Martínez. Pese a ello, el poderío de la ‘Albiceleste’ pesó más y los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez resolvieron el trámite. Por tal motivo, los de Jesse Marsch tienen argumentos para complicarle la vida a la ‘Blanquirroja’.

En cuanto al historial que existe entre ambas selecciones, solo se han enfrentado en una ocasión y fue hace más de 14 años. Aquel 4 de septiembre del 2010, en el BFO Field de Toronto, la ‘Bicolor’ se impuso por 2-0 con los tantos de Jean Tragodara y José Carlos Fernández. El equipo era dirigido por Sergio Markarián y Luis Advíncula hizo su debut con el combinado patrio.

Hablan los protagonistas

En su última conferencia de prensa previo al encuentro de este martes, Jorge Fossati compareció ante los medios de comunicación y reveló cómo están sus jugadores a pocas horas de un duelo que podría definir una posible clasificación a la siguiente ronda de la Copa América 2024. “El equipo está bien, está fuerte en todo sentido. El calor no es algo que sea solo para nosotros, es para los dos”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a las posibles ausencias para mañana, en especial por la inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna derecha que padece Luis Advíncula. Aunque se sabe que físicamente no está al 100 %, el guía uruguayo no quiso ahondar en el tema y lo dejó en incógnita. “Por ahora no hay nadie descartado para el partido de mañana”, aseveró.

En la vereda de enfrente, Jesse Marsch, entrenador de Canadá, elogió el crecimiento que vienen teniendo sus pupilos y no quiso hacer mayores dramas sobre el problema los líos con la definición. “Tengo confianza en la calidad que tenemos. Si observas a estos muchachos semana tras semana, verás cuántos goles pueden marcar. Ves lo peligrosos que han sido, lo peligrosos que han sido en el pasado. Entonces los goles llegarán”, apuntó.

Perú: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Copa América 2024 21/06/24 Perú 0-0 Chile Amistoso internacional 14/06/24 Perú 1-0 El Salvador Amistoso internacional 07/06/24 Perú 0-0 Paraguay Amistoso internacional 22/03/24 Perú 4-1 República Dominicana Amistoso internacional 26/03/24 Perú 2-0 Nicaragua

Canadá: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Copa América 2024 20/06/24 Argentina 2-0 Canadá Amistoso internacional 09/06/24 Francia 0-0 Canadá Amistoso internacional 06/06/24 Países Bajos 4-0 Canadá CONCACAF Nations League 23/03/24 Canadá 2-0 Trinidad y Tobago CONCACAF Nations League 21/11/23 Canadá 2-3 Jamaica

Perú vs. Canadá: único registro histórico

Torneo Fecha Resultado Amistoso internacional 04/09/10 Canadá 0-2 Perú

¿En qué canal ver Perú vs. Canadá?

El partido entre Perú y Canadá se disputará en el Children’s Mercy Park y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América TVGO), mientras que en Canadá vía TSN y RDS. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Canadá?

El encuentro entre Perú y Canadá está programado para el martes 25 de de junio desde las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; mientras que en España a las 12:00 a.m. del miércoles 26.

¿Dónde jugarán Perú vs. Canadá?





