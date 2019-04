Harto 'feeling': Messi inspiró comercial sobre la Selección Argentina para la Copa América Brasil 2019

La Copa América está cada vez más cerca y en Argentina ya empiezan a ilusionarse de cara al torneo de selecciones más antiguo del mundo. Y en ese contexto es que Lionel Messi y las últimas declaraciones que dio a una radio de su país, fueron la inspiración para el spot televisivo que promociona el certamen. El video se volvió viral en Youtube.

Con la canción "Lo Intentaré" de la cantautora argentina Maria Marta Sierra Lima como fondo, la cadena televisiva TyC Sports publicó el spot en el que promociona el inicio de la Copa América acompañandolo con imágenes de Lionel Messi en los últimos torneos oficiales que jugó con la albiceleste y sus declaraciones.

"Yo quiero ganar algo con la selección y voy a seguir intentándolo" es una de las frases de Lionel Messi usada en este comercial. "El que no me quiere más, lamentablemente me va a tener que seguir aguantando un poquito más", se escucha.

Esta será la quinta participación de Lionel Messi en la Copa América y en la que buscará su primer título con la albiceleste, una deuda que tiene pendiente para consigo mismo y los hinchas de la selección argentina que esperan este año se saque el clavo.

Por ahora, todo es un spot, uno en el que la canción calza perfecto con los sueños del crack argentino y que ha emocionado al mundo entero y ya tiene muchas vistas en Youtube. Mira la publicación de TyC Sports.

Lionel Messi es la imagen del spot que promociona la participación de la selección argentina en la Copa América. (Captura y video: TyC Sports)

