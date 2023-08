Luego de su victoria (3-1) ante Platense, por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023, Boca Juniors trabaja en lo que será su próximo reto: Racing Club, rival con el que se medirá por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. En esta instancia, dos de las escuadras argentinas más populares saldrán con sus mejores elementos con el objetivo de avanzar a la siguiente fase del certamen continental. Por este motivo, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el duelo.

Si el desembarco en Boca Juniors del prestigioso goleador uruguayo Édinson Cavani sacudió el fútbol sudamericano, la eliminación del Flamengo, el campeón defensor, impactó en la Copa Libertadores 2023, que abre esta semana los cuartos de final con tres clubes brasileños derrochando favoritismo.

El veterano astro charrúa de 36 años selló a comienzo de mes un viejo romance con el Xeneize, que había iniciado en su niñez por una icónica celebración de un gol de su compatriota Sergio “Manteca” Martínez en los años 90 durante un superclásico contra River Plate en La Bombonera.

Cavani llegó a reforzar a un Boca en franco ascenso en el fútbol argentino, donde debutó con un sonado triunfo de 3-1 el viernes en la primera fecha de la Copa de la Liga, gol incluido del Matador uruguayo, y que se planta favorito en su serie de cuartos ante Racing Club, con el que chocará el miércoles en el templo azul y oro.

Boca persigue con obsesión su séptimo título de Libertadores para igualar a Independiente como el más ganador del certamen continental. Racing, por su parte, se presentará sacando pecho tras eliminar al Atlético Nacional en una durísima serie de octavos y con la esperanza de una nueva Copa tras la única conquistada hace 56 años.

El ganador del duelo de este miércoles entre argentinos, que tendrá la vuelta en el Cilindro de Avellaneda el mismo día de la siguiente semana, enfrentará en las semifinales al vencedor de la llave entre el archifavorito Palmeiras y el sorprendente Pereira, verdugo del Independiente del Valle.

Boca vs. Racing: horarios del partido

Ecuador : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Perú : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Uruguay : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs. Racing?

El esperado partido entre Boca Juniors vs. Racing será transmitido a través de las señales de ESPN, FOX Sports, Star Plus y Fútbol Libre. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del cotejo. No te lo puedes perder.





