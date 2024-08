¿A qué hora juegan Colo Colo vs Junior por la ida de los octavos de final de la Libertadores?

Colo Colo vs. Junior rivalizan este martes 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental David Arellano en Santiago de Chile. Es un duelo importante para el ‘Cacique’, ya que en condición de local puede aprovechar su ventaja y marcar el camino de esta llave en el certamen continental, esto teniendo en cuenta que cerrará la serie en Barranquilla. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

El ‘Cacique’ disputará a esta llave en medio de un presente regular en el campeonato chileno, donde marchan cuartos a solo cuatro puntos de Universidad de Chile. Los dirigidos por Sergio Almirón cosechan dos victorias y un empate en sus últimos tres enfrentamientos a nivel local, lo que da cuentas de un rendimiento interesante de cara los octavos. Justamente, vienen de empatar sin goles en su visita al líder.

Colo Colo es el único equipo chileno en carrera en la Libertadores, por lo que intentará llegar lo más lejos posible en la competición. El ‘Cacique’ accedió a la etapa eliminatoria luego de terminar segundo en el Grupo A del torneo con seis puntos, luego de ser escolta de Fluminense y superar en posición a Cerro Porteño (3°) y Alianza Lima (4°).

En tanto, el presente de Junior de Barranquilla es un tanto diferente, un poco más irregular en el arranque del Clausura colombiano, se ubican decimoterceros con dos empates seguidos, una derrota y una victoria, muy lejos de Atlético Nacional (líder con 13 unidades). El ‘Tiburón’ viene de igualar ante Alianza Fútbol e Independiente Medellín.

Alcanzó los octavos de final luego de quedar primeros del Grupo D, en donde superaron a Botafogo, LDU de Quito y Universitario. Curiosamente, tanto Colo Colo como Junior son los dos conjuntos que compartieron fase de grupos con los dos únicos equipos peruanos (Alianza Lima y Universitario).

En el historial de enfrentamientos entre los albos y los rojiblancos, no se han sacado ventaja, lo que demuestra un equilibro en la rivalidad. El último partido entre ambos en la Libertadores 1994, un 27 de abril que terminó en 2-2, de forma anecdótica también se desarrolló en el marco de los octavos de final.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Junior?

El partido Colo Colo vs. Junior se jugará este martes 13 de agosto desde las 8:30 p.m. en países como Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia. En Colombia, Perú y Ecuador se disputará una hora antes a las 7:30 p.m. y en países como Argentina, Brasil y Uruguay el choque empezará una hora después, a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Colo Colo vs. Junior?

El choque entre Colo Colo y Junior será transmitido en toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En Chile podrá ser vista a través de ESPN Premium y Chilevisión; en Colombia, por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





