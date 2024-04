¿A qué hora juegan River vs. Nacional y en qué canales ver Copa Libertadores?

Este jueves 11 de abril, los hinchas del fútbol sudamericano se preparan para un encuentro de alto voltaje cuando River Plate y Nacional de Uruguay se enfrenten en el estadio Monumental por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El encuentro promete ser una batalla épica entre dos titanes del continente, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la competición más prestigiosa de América. Entérate en los siguientes lineas de los horarios y canales de transmisión del partido.

River llega a este encuentro tras una victoria en su primer partido de la fase de grupos, donde derrotó 2-0 al Deportivo Táchira como visitante. El equipo dirigido por Martín Demichelis buscará mantener su racha triunfante y consolidarse como líder del Grupo H, aunque es consciente de la importancia de mejorar su rendimiento futbolístico.

Por su parte, Nacional de Uruguay también viene de una victoria en su debut en la Copa Libertadores, donde venció por el mismo marcador, 2-0, al Libertad de Paraguay. El conjunto uruguayo, liderado por su entrenador, está decidido a dar la sorpresa en el estadio Monumental y mantenerse en la cima del grupo.

En cuanto al desempeño reciente de ambos equipos en sus respectivas ligas locales, River Plate logró una victoria ajustada por la Copa de la Liga ante Rosario Central, mientras que Nacional lidera el torneo uruguayo con 7 puntos y viene de una victoria por 1-0 sobre Cerro Largo.

El árbitro encargado de impartir justicia en este emocionante enfrentamiento será el chileno Cristian Garay, quien estará asistido por Claudio Urrutia y Miguel Rocha en las bandas. Francisco Gilabert será el cuarto árbitro, mientras que Juan Lara y Carlos Poblete estarán a cargo del VAR y AVAR respectivamente.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Nacional?

River Plate vs. Nacional se jugará en el Estadio Mas Monumental de Núñez (Buenos Aires) el jueves 11 de abril. El encuentro iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.

¿En qué canales TV ver River Plate vs. Nacional?

River Plate vs. Nacional estará disponible para ver en ESPN, Pluto TV y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

River Plate vs. Nacional: el antecedente

El encuentro promete ser aún más emocionante considerando el histórico enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa Libertadores de 2020, donde River Plate salió victorioso con un marcador global de 8-2 en los cuartos de final.

River Plate ganó a Táchira en su estreno de la Copa Libertadores. (Foto: EFE)

