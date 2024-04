Consulta dónde ver, los horarios y los canales para el partido entre River vs. Nacional EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este jueves 11 de abril en la segunda jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El compromiso, que se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, está programado para las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9_00 de la noche (hora argentina y uruguaya). Además, será transmitido oficialmente a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports para América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Hay que tener en cuenta que ambas escuadras ganaran en sus duelos de primera fecha, por lo que este duelo será clave para ir posicionándose como líder de la zona.

River vs. Nacional EN VIVO: el Millonario se prepara para su duelo de Copa Libertadores. (Video: River)