Always Ready y Magallanes se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Fase 2 de la Copa Libertadores en el partido de vuelta. Las acciones se desarrollarán en el estadio Hernando Siles de La Paz en Bolivia desde las 5:00 p.m. (horario peruano). La visita parte con ventaja tras ganar por 3-0 en el duelo de ida, pero al frente tendrá un equipo con experiencia en este tipo de torneos que podría marcar la diferencia. Sigue la transmisión a través de la señal de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Always Ready llega a este cotejo muy golpeado. Durante el partido de ida, el equipo boliviano que dirige Pablo Godoy sufrió una dolorosa goleada de 3-0 a manos de su rival a enfrentar este jueves, durante su visita a Chile.

Y para poner aun más complicadas las cosas, el elenco de la ciudad de El Alto llegará muy fuera de ritmo ya que el encuentro que tenían pactado con Vaca Diez por el Campeonato Boliviano no llegó a tener fecha debido a que el club a enfrentar no contaba con el equipamiento de iluminación adecuado para albergar un compromiso a horas nocturnas.





Always Ready vs. Magallanes: horarios en el mundo

México – 4:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Perú – 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Colombia – 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Ecuador – 5:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Bolivia – 6:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Venezuela – 6:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Estados Unidos – 6:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Argentina – 7:00 p.m. / ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre

Uruguay – 7:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Chile – 7:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Brasil – 7:00 p.m. / ESPN y STAR Plus

Paraguay – 7:00 p.m. / ESPN y STAR Plus





Por otro lado, y en su histórico retorno a la Copa Libertadores después de 38 años, Magallanes no deja de sorprender. El elenco chileno que dirige Nicolás Núñez llega con un muy buen momento anímico a la capital boliviana con ese 3-0 que obtuvo en la ida y que le permite llegar con muchísima calma a este cotejo. Los goles del Kily Vilches (21′), Fernando Piñero (80′) y Marcelo Filla (89′) ponen en una gran posición a los “carabeleros” de cara a la revancha.

Cabe resaltar también que los visitantes de este jueves llegan con una senda de triunfos al hilo en la Liga Chilena puesto que, en sus dos últimos partidos, los albicelestes lograron salir airosos con triunfos de cada uno de estos. La última de estas victorias se dio ante Cobresal durante el pasado domingo. Aun así, Magallanes continúa luchando por llegar a las partes altas de la tabla doméstica.





Always Ready vs. Magallanes: probables alineaciones

Always Ready: Carlos Mosquera; Enrique Flores, Nelson Cabrera, Marc Enoumba, Diego Medina; William Parra, Adalid Terrazas, Julio Herrera, Edarlyn Reyes; Dorny Romero, Marcos Riquelme.

Carlos Mosquera; Enrique Flores, Nelson Cabrera, Marc Enoumba, Diego Medina; William Parra, Adalid Terrazas, Julio Herrera, Edarlyn Reyes; Dorny Romero, Marcos Riquelme. Magallanes: Gastón Rodríguez; Matías Vásquez, Christian Vilches, Fernando Piñero, Felipe Espinoza; Alfred Canales, Tomás Aránguiz; Thomas Jones, Carlos Villanueva, Julián Alfaro; Felipe Flores.





Always Ready vs. Magallanes: ¿dónde juegan?





