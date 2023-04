Atlético Mineiro vs. Libertad cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 1 en el Grupo G de la Copa Libertadores 2023. Esta serie es compartida con Alianza Lima y Athletico Paranaense, quienes empataron el pasado martes en la ciudad de Lima. El choque podrá ser visto en la señal de ESPN 4 y Star Plus. No te pierdas la transmisión en Depor. El choque se disputará este jueves 06 de abril en el estadio Mineirao. Ambos equipos quieren comenzar con el pie derecho este certamen.

El Atlético Mineiro se aseguró una ventaja mínima en su visita al América Mineiro en el partido de ida por la final del Campeonato Mineirao, en el que se puso adelante en el marcador en cuestión de dos minutos, ampliando poco después. Si bien llegó un descuento, el equipo regresó del descanso a ceder el empate en pocos minutos, pero la aparición de Hulk salvó la victoria por 3-2 en el último minuto.

El Gallo tuvo que iniciar la campana en la Libertadores antes de lo usual, pues a pesar de meterle presión a la clasificación en las últimas fechas del Brasileirao, alcanzando un cupo a las rondas preliminares. Sin embargo, se impuso con superioridad en esta fase.

Tras empatar de visita, vencería al Carabobo por 3-1 de local, para luego dejar fuera a los Millonarios repitiendo la figura del empate, aunque con gol, para luego vencer en casa por 3-1. En el sorteo, fue uno de los últimos, ingresados desde Fase 3, en ser sorteado.





Atlético Mineiro vs. Libertad: horarios en el mundo

Perú: 17:00

17:00 Colombia: 17:00

17:00 Ecuador: 17:00

17:00 Argentina: 19:00

19:00 Chile : 19:00

: 19:00 Uruguay: 19:00

19:00 México: 16:00

16:00 España: 00:00 (jueves)

La actuación del Libertad fue brutal el domingo, puesto que dominó ampliamente el enfrentamiento ante el Cerro Porteño, sobre el que abrió la cuenta en dos minutos, llegando a los 20 con tres goles de ventaja. El equipo no necesitaría de mucho más tiempo para poner el 5-0 antes de irse a los camerinos.

El club visitante se hizo con un cupo de regreso a la Libertadores tras hacerse con el 3° cupo a la competencia, y buscará mejorar su paso por la temporada pasada, en la que alcanzó los octavos de final, en la que fue derrotado por el Atlético Paranaense por un 3-2 global.

En los dos compromisos previos, cada equipo ganó en una oportunidad.Los resultados se dieron en el 2017, cuando los clubes compartieron grupo, resultando en un 1-0 para el Libertad y un 2-0 para el Atlético Mineiro.





Atlético Mineiro vs. Libertad: probables alineaciones

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Dodo, Edenilson; Matias Zaracho, Allan Rodrigues De Souza, Patrick; Hulk y Paulinho.

Everson; Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Dodo, Edenilson; Matias Zaracho, Allan Rodrigues De Souza, Patrick; Hulk y Paulinho. Libertad: Martín Silva; Alexander Barboza, Iván Piris, Luis Cardozo, Óscar Cardozo; Alvaro Marcial Campuzano, Diego Gomez, Lucas Sanabria, Matias Espinoza; Enso Gonzalez, Héctor Villalba.

Atlético Mineiro vs. Libertad: ¿dónde juegan?





