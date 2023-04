Desde hace mucho tiempo dejó de ser el técnico polémico y extravagante que dejaba grandes titulares en los periódicos, a costa de su aparente arrogancia y soberbia, para convertirse en uno de los personajes más queridos de la capital italiana. José Mourinho llegó a la AS Roma para hacer historia y, con un título continental a cuestas –la Conference League de la temporada pasada–, la hinchada quiere que se quede por muchos años más. Sin embargo, parece que desde Arabia Saudita tienen otros planes para él.

Según la información del diario italiano Corriere dello Sport, desde el país árabe han puesto los ojos en el entrenador portugués y estarían pensando llevárselo con una millonaria oferta. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues de 120 millones de euros en dos años, convirtiéndolo en el DT mejor pagado del mundo.

Aunque el citado medio no reveló el club que estaría interesado en ‘Mou’, especificó que solo tres entidades cuentan con el visto bueno de sus principales directivos para esta inesperada operación: la Selección de Arabia Saudita, que recientemente se quedó sin entrenador tras la salida de Hervé Renard; Al Nassr, donde se reencontraría con Cristiano Ronaldo; y Al Ahli, actual líder de la First Division de Arabia Saudita –Segunda División–, pero que tiene todo encaminado para jugar en la máxima categoría la próxima temporada.

La información de Corriere dello Sport indica que Mourinho y su comando técnico están abiertos a negociar dicha posibilidad de marcharse a Arabia Saudita, pero todo dependerá de las intenciones de la AS Roma. Hasta la fecha no se han acercado a hablar sobre una extensión de su vínculo contractual y eso deja la puerta abierta a cualquier desenlace.

Actualmente marchan quintos en la Serie A con 50 puntos y están muy cerca de entrar a zona de clasificación directa a fase de grupos de la Champions League. De conseguir ese objetivo, los Friedkin, la familia dueña de la ‘Loba’, empezarán rápidamente con las gestiones para su continuidad.

Eso no es todo, pues además de meterse a la ‘Orejona’, Mourinho tiene la posibilidad de llegar a una nueva final internacional con la AS Roma. Hoy están con vida en la Europa League y se medirán con el Feyenoord en los cuartos de final. Si dejan en el camino al club neerlandés, estarán cada vez más cerca de un importante logro para la institución capitalina.

José Mourinho se ha convertido en un tipo muy querido en la capital italiana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar la AS Roma de Mourinho?

Luego de la reciente goleada por 3-0 que le propinaron a la Sampdoria, la AS Roma volverá a jugar este fin de semana cuando visite al Torino en el estadio Olímpico Grande Torino. El encuentro está pactado para este sábado 8 de abril desde las 11:30 a.m. Posterior a ello, los romanos visitarán al Feyenoord el jueves 13 de abril (11:45 a.m.) por la ida de los cuartos de final de la Europa League.





