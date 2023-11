Boca vs. Fluminense se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Copa Libertadores 2023. El duelo se jugará este sábado 4 de noviembre desde el estadio Maracaná. Las acciones inician desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora de Argentina y Brasil). Con partido único (en Río de Janeiro), se definirá al nuevo campeón de América que representará al continente en el próximo Mundial de Clubes. La transmisión podrá ser vista a través de la señal de ESPN y STAR Plus. No te pierdas todos los detalles en la web de Depor.

Boca Juniors no se tardó mucho tiempo en regresar a una final de Copa Libertadores luego de perder la de 2018, ante su archirrival River Plate, con agregado de 5-3 en la que fue la última edición con partido de ida-vuelta.

Vale destacar que ver a los Xeneizes en esta instancia no debería de ser algo que sorprenda. El club argentino tiene el récord de más participaciones en finales de Libertadores, 12 después del sábado, y son segundos en títulos conseguidos con un total de seis.

Ciertamente en las instancias finales la ofensiva de Boca no estuvo muy afinada, pero no podemos dejar pasar el hecho de que su defensa, en todo el campeonato, apenas concedió cinco goles en contra.

Bajo las órdenes de Fernando Diniz, quien también dirige de manera interina a la selección nacional de Brasil, Fluminense labró un destacado camino por el torneo para alcanzar su segunda final de por vida. La primera fue en la edición 2008, cuando llegaron a la instancia ante Liga de Quito y perdieron por penales. Resultado que puede cambiar en esta ocasión al jugar con el apoyo de la afición brasileña.

Sí bien su defensa no es de las más sólidas del campeonato, el poderío ofensivo con el que cuenta los llevo a facturar 22 goles a lo largo de todo el campeonato y solo se fueron en blanco dos veces en 12 encuentros.





¿A qué hora juegan Boca vs. Fluminense por final de la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Boca y Fluminense en la gran final de la Copa Libertadores se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido dará inicio a las 3:00 p.m. (hora de Ecuador, Colombia y Perú). A las 5:00 p.m. (hora de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil). Mientras que en Venezuela y Bolivia, el partido comenzará a las 4:00 de la tarde.

¿En qué canales ver la final de Boca vs. Fluminense?

El partido de la gran final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca y Fluminense se podrá ver en ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. En Argentina, Telefe transmitirá el juego. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor, te ofrecemos la cobertura en tiempo real más detallada, así como todos los acontecimientos del encuentro. ¡No te lo pierdas!





Boca vs. Fluminense: probables alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

Boca vs. Fluminense: ¿dónde jugarán?