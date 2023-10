El fútbol genera pasiones y altas emociones, por lo que muchas veces es imposible no conmoverse ante situaciones emotivas como la historia que se volvió viral en redes sociales: una joven le regaló a su abuelo una entrada para la final de Copa Libertadores, y se la entregó mediante una carta. Ambos hinchas de Boca Juniors, se darán lugar el próximo 4 de noviembre en la ciudad de Río de Janeiro, para poder presenciar al equipo de sus amores ante Fluminense, en búsqueda de su séptima corona en el certamen.

Con el nombre de usuario @OriBarquet, la joven compartió un video que conmovió a los amantes del fútbol. Oriana homenajea a su abuelo, quien la introdujo en el mundo del fútbol desde temprana edad. “Al tipo que me hizo hincha de Boca cuando tenía 20 días. Al que me llevó a la cancha por primera vez, a Mendoza y Mar del Plata. Al que me regaló mi primera camiseta”, escribió en sus redes.

La reacción del abuelo fue inmediata, ya que se quedó incrédulo tras recibir este obsequio: “¿Vos me estás diciendo en serio?”, preguntó como primera reacción. La emoción se adueñó de la escena mientras el hombre seguía sin poder creerlo, decir una palabra o dejar de llorar.

Sorprendió a su abuelo con entrada para la final de Copa Libertadores. (Video: @OriBarquet)

Ya en el final, se vio también que seguía sin creer esta situación e incluso quiso contribuir económicamente para poder pagar su parte y evitarle este gasto a la nieta. Sin embargo, la respuesta de Oriana fue negativa, resaltando que se merecía este regalo.

Además del video, la joven mostró la carta que le escribió para darle la noticia. “Gracias por hacerme hincha del club más grande del mundo. Nos vamos juntos a ver a Boca. Vivirlo con vos es la parte más linda. Nos vemos en Río”. Y cerró con un sentimental: “Te amo”.





¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores?

El partido entre Fluminense vs. Boca, por la final de la Copa Libertadores, está programado para disputarse el sábado 4 de noviembre en el Maracaná, de Río de Janeiro. El duelo se disputará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora de Argentina).

Fluminense consiguió el gran pase a la final, con un marcador global de 4-3 ante Internacional. Un día después, fue el turno del encuentro ente Boca vs. Palmeiras. Si bien el encuentro de ida no tuvo goles, la vuelta fue más emocionante. Durante los 90 minutos, ambas escuadras dieron lo mejor de sí, logrando igualar 1-1, motivo por el que se fueron a la tanda de penales, ganado el ‘Xeneize’ por 4-2.





