Boca Juniors vs. The Strongest se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el partido de la Jornada 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 21 de abril y arrancará desde las 5:00 p.m. (horario peruano), en el estadio Hernando Siles de La Paz. El cotejo será transmitido STREAMING OFICIAL HD LIVE vía ESPN y Facebook Watch. Sigue el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias de este partidazo por Depor.

La escuadra dirigida por Miguel Ángel Russo buscará la victoria en su debut en la Copa Libertadores 2021. Boca Juniors viene con una racha positiva en la Copa de la Liga Profesional de Argentina, donde se ubican en el segundo lugar de la tabla con 16 puntos en 10 jornadas.

The Strongest, por su lado, volverá a enfrentarse con Boca Juniors en Copa Libertadores. El último duelo entre ambos equipos ocurrió hace 39 años. Ahora, ‘bosteros’ y ‘tigres’ buscarán los tres puntos en el estreno del Grupo C del popular torneo continental.

Boca Juniors vs. The Strongest: horarios en el mundo

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas Bolivia : 18.00 horas

: 18.00 horas Brasil : 19.00 horas

: 19.00 horas Chile : 18.00 horas

: 18.00 horas Colombia : 17.00 horas

: 17.00 horas Ecuador : 17.00 horas

: 17.00 horas México : 17:00 horas

: 17:00 horas Paraguay : 18.00 horas

: 18.00 horas Perú : 17.00 horas

: 17.00 horas Uruguay : 19.00 horas

: 19.00 horas Venezuela : 18.00 horas

: 18.00 horas Estados Unidos: 15:00 horas PT / 18.00 horas

El equipo The Strongest boliviano, dirigido por el entrenador Alberto Illanes, volverá a enfrentarse ante el popular Boca Juniors después de 39 años, en el estreno de ambos en el Grupo C de la Libertadores.

Los antecedentes entre ambas escuadras se remontan a dos duelos en 1965 y otros dos en 1982 con tres victorias de los “xeneizes” y solo una del “Tigre” boliviano, aquella se produjo hace 56 años en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.

Para esta ocasión, los dirigidos por Illanes tendrán que apelar a la base del equipo que consiguió el subcampeonato local el año pasado ya que sus principales refuerzos como los españoles Fran Pastor y David Mateos no han tenido regularidad en los primeros partidos del campeonato boliviano.

A esto se suma una lesión de ligamentos del brasileño Rafinha, que lo apartará de las canchas varios meses.

La estructura de juego de los atigrados se basa en la presencia del veterano Daniel Vaca en el arco, el defensa uruguayo Gonzalo Castillo, el brasileño Willie Barbosa en el medio campo y el colombiano Jair Reinoso en el ataque.

La premisa es “ser inteligentes” proponer un juego intenso, algo que “no va a cambiar”, y tener cuidados “ante a jerarquía del rival”, aseguró el entrenador del equipo boliviano que ocupa el segundo puesto en el campeonato local con 10 puntos tras cuatro partidos disputados.

En tanto que el equipo dirigido por Miguel Angel Russo tomará algunas revisiones para el duelo ante los bolivianos como viajar sobre la hora hasta La Paz con la meta de reducir los efectos de la altitud ya que permanecerá en Santa Cruz en su llegada a suelo boliviano.

El Boca Juniors llega de imponerse 3-1 ante Libertad Y Justicia por el torneo argentino, un resultado que levanta las expectativas de la producción del equipo cuando le toque enfrentar al “Tigre” en suelo boliviano.

No obstante, la escuadra argentina tendrá que hacer algunas modificaciones debido a las bajas en el equipo por la covid-19 como Edwin Cardona, Carlos Zambrano, Jorman Campuzano y Marcos Rojo, la suspensión de Frank Fabra el lesionado Mauro Zárate además de la duda del viaje de Carlos Tévez para el duelo en La Paz.

Boca Juniors vs. The Strongest: dónde ver el partido

Boca Juniors vs. The Strongest será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN para todos los países de América Latina. Además, podrás verlo vía streaming por ESPN Play y Facebook Watch Conmebol. No te pierdas el MINUTO A MINUTO que Depor te brindará con todas las incidencias de este partidazo por el Grupo C de la Copa Libertadores 2021.

Boca Juniors vs. The Strongest: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Agustín Almendra, Alán Varela, Cristian Medina, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano

The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Marteli; Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro, Ramiro Vaca, Jeyson Chura; Rafinha y Jair Reinoso.

Boca Juniors vs. The Strongest: ¿dónde se jugará el partido?

Con información de EFE.





