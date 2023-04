Cerro Porteño vs. Barcelona SC juegan EN VIVO / EN DIRECTO / GRATIS / LIVE por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se encuentra programado para este miércoles 5 de abril a partir de las 7:00 p.m. en Perú, con el estadio Pablo Rojas de Asunción como escenario, bajo la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto, goles, jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Cerro Porteño, que viene de capa caída tras ser goleado por 0-5 en el torneo de su país, recibirá este miércoles en Asunción al ecuatoriano Barcelona en la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores 2023.

El ‘Ciclón de Barrio Obrero’ necesita pasar la página de la humillante derrota que sufrió ante Libertad en la décima jornada del Torneo Apertura paraguayo y corregir los errores defensivos ante un irregular Barcelona, que viene de exhibir discretas actuaciones en la Liga de Fútbol Profesional (Liga Pro) de su país.

Cerro Porteño vs. Barcelona SC: horarios

México - 18:00 horas

Perú - 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia - 20:00 horas

Venezuela - 20:00 horas

Paraguay - 20:00 horas

Estados Unidos - 20:00 horas

Argentina - 21:00 horas

Uruguay - 21:00 horas

Chile - 21:00 horas

Brasil - 21:00 horas

Los paraguayos, comandados por el técnico argentino Facundo Sava, tendrán una reestructuración en su alineación inicial con el posible regreso del mediocampista Robert Piris Da Motta, que estuvo al margen por lesión en los últimos tres compromisos.

El conjunto guaraní pondrá sus esperanzas en el experimentado ariete argentino Diego Churín, de 33 años, que comandará la ofensiva local. Churín acumula 57 goles vistiendo los colores de Cerro Porteño, tres tantos en el actual campeonato paraguayo.

La duda en la conformación inicial se da en el centro del campo, ya que el centrocampista Wilder Viera se encuentra suspendido por acumulación de amarillas, lo que brinda una oportunidad para el ingreso del colombiano Rafael Carrascal, que solo disputó tres encuentros en el campeonato local en lo que va de la temporada.

Por su parte, el Ídolo de Ecuador procurará reeditar la última actuación en la que goleó a Cerro Porteño (0-4), en Asunción, en el 2020 en la Copa Libertadores. El combinado ecuatoriano llegó a tierras guaraníes el lunes pasado y entrena bajo las órdenes del técnico argentino Fabián Bustos.

Las dificultades de Barcelona comienzan por la falta de armonía de su línea de defensas, que ha sido decoradas con las brillantes actuaciones del portero argentino Javier Burrai. Y esas falencias concluyen con la falta de efectividad de sus delanteros.

Por ello, los centrocampistas argentinos Damián Díaz y Cristian Ortiz procurarán armonizar los ataques del cuadro guayaquileño, apoyados por Fernando Gaibor y el brasileño Leonai Souza.

El club ecuatoriano dispondrá del atacante uruguayo Agustín Rodríguez, que en 2022 quedó como segundo goleador de la liga uruguaya, con 14 tantos, con la camiseta del Boston River.

Cerro Porteño vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Robert Piris, Eduardo Brock, Gabriel Báez; Federico Carrizo, Ángel Cardozo, Famián Bobadilla, Claudio Aquino; Robert Morales y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Barcelona SC: Javier Burrai; Pedro Pablo Velasco, Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Segundo Portocarrero; Leonai Souza, Fernando Gaibor, Christian Ortiz, Adonis Preciado; Damián Díaz y Janatan Bauman. DT: Fabián Bustos.





