El polémico gol anulado a Mauro Boselli en el Cerro Porteño vs. Fluminense sigue dando que hablar. El línea levantó el banderín a pesar de que el atacante no estaba en posición adelantada. El VAR, no corrigieron el fallo y el equipo paraguayo se vio claramente perjudicado.

Luego de que se conocieran los audios de las decisiones, el equipo paraguayo tomó la decisión de realizar un reclamo formal a Conmebol, exigiendo que el encuentro quede anulado y se vuelva a jugar.

Según explica el comunicado oficial de Cerro, durante el partido por los octavos de final de Copa Libertadores, sucedieron “una serie de acontecimientos vergonzosos, que no pueden ni deben ser omitidos”, por ello, pide que los árbitros sean sancionados y que ambos equipos vuelvan a enfrentarse.

“Se solicitó a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, que disponga la anulación del encuentro deportivo”, explica el documento del cuadro paraguayo. “El Club Cerro Porteño considera que hechos como los de ayer deben ser desterrados del fútbol de manera permanente”, finalizan.

Minutos antes del comunicado de Cerro, Conmebol había hecho oficial la sanción sobre los árbitros Cesar Deischler y Eduardo Gamboa, encargados del VAR y el Sr. Julio Fernández, segundo juez.

“Sus actuaciones fueron analizadas técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido”, explicó el máximo del fútbol sudamericano.

Cerro Porteño perdió por 2-0 ante Fluminense en el Estadio General Pablo Rojas. Nene y Egidio anotaron los goles para el cuadro brasileño.

Cerro Porteño pidió la anulación del partido ante Fluminense. (Captura: Cerro Porteño)

