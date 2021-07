Primero Iker Casillas, después Raúl González y ahora Cristiano Ronaldo. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se ha mordido la lengua para referirse a las leyendas del club español en nuevos audios que este miércoles ha difundido el diario ‘El Confidencial’. En las conversaciones, el mandamás de la ‘Casa Blanca’ criticó sin piedad el comportamiento del astro portugués. Con notable enfado, el magnate empresario calificó de “imbécil” y “enfermo” al actual jugador de la Juventus.

“Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Crees que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, expresó Florentino Pérez en el nuevo audio que reveló ‘El Confidencial’.

El presidente del Real Madrid también criticó a Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, quien según el directivo merengue, no representaba ninguna influencia positiva en él. Tampoco en Jose Mourinho, otro de sus clientes.

“Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”, dijo Florentino Pérez.

“Estos son dos anormales (Ronaldo y Mourinho), porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!”, agregó.

Una venganza contra él

Tras la difusión de los primeros audios el martes, Florentino Pérez vinculó la publicación de estos a su participación “como uno de los promotores de la Superliga”. Asimismo, el máximo dirigente del club español ha decidido poner el asunto en manos de sus abogados para que estudien las posibles acciones a ejercitar.

“Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial”, remarcó en un comunicado.

En el mismo, Florentino Pérez subrayó que “son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”. “Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”, agregó el dirigente blanco.





